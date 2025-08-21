https://ria.ru/20250821/ukraina-2036858773.html
Reuters написало о возможных гарантиях мира для Украины от западных стран
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Запад рассматривает возможность размещения на Украине европейских сил под управлением США, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. В четверг объединенный комитет начальников штабов США сообщил, что руководители генштабов Соединенных Штатов, ряда европейских членов НАТО и Украины разработали "военные варианты" поддержки переговоров о "прочном мире" в Европе. "Одним из вариантов была отправка европейских войск на Украину, но передача командования и контроля США", - говорится в публикации агентства. Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
