Рейтинг@Mail.ru
Reuters написало о возможных гарантиях мира для Украины от западных стран - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:51 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/ukraina-2036858773.html
Reuters написало о возможных гарантиях мира для Украины от западных стран
Reuters написало о возможных гарантиях мира для Украины от западных стран - РИА Новости, 21.08.2025
Reuters написало о возможных гарантиях мира для Украины от западных стран
Запад рассматривает возможность размещения на Украине европейских сил под управлением США, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T20:51:00+03:00
2025-08-21T20:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
европа
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Запад рассматривает возможность размещения на Украине европейских сил под управлением США, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. В четверг объединенный комитет начальников штабов США сообщил, что руководители генштабов Соединенных Штатов, ряда европейских членов НАТО и Украины разработали "военные варианты" поддержки переговоров о "прочном мире" в Европе. "Одним из вариантов была отправка европейских войск на Украину, но передача командования и контроля США", - говорится в публикации агентства. Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://ria.ru/20250821/ukraina-2036855730.html
украина
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, европа, дональд трамп, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Европа, Дональд Трамп, НАТО
Reuters написало о возможных гарантиях мира для Украины от западных стран

Рейтер: Запад рассматривает варианты размещения на Украине европейских сил

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Запад рассматривает возможность размещения на Украине европейских сил под управлением США, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
В четверг объединенный комитет начальников штабов США сообщил, что руководители генштабов Соединенных Штатов, ряда европейских членов НАТО и Украины разработали "военные варианты" поддержки переговоров о "прочном мире" в Европе.
"Одним из вариантов была отправка европейских войск на Украину, но передача командования и контроля США", - говорится в публикации агентства.
Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Протест на майдане в центре Киева - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Огромные потери в ВСУ вызвали протесты на Украине
Вчера, 20:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЕвропаДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала