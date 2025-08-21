https://ria.ru/20250821/ukraina-2036858773.html

Reuters написало о возможных гарантиях мира для Украины от западных стран

Reuters написало о возможных гарантиях мира для Украины от западных стран - РИА Новости, 21.08.2025

Reuters написало о возможных гарантиях мира для Украины от западных стран

Запад рассматривает возможность размещения на Украине европейских сил под управлением США, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Запад рассматривает возможность размещения на Украине европейских сил под управлением США, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. В четверг объединенный комитет начальников штабов США сообщил, что руководители генштабов Соединенных Штатов, ряда европейских членов НАТО и Украины разработали "военные варианты" поддержки переговоров о "прочном мире" в Европе. "Одним из вариантов была отправка европейских войск на Украину, но передача командования и контроля США", - говорится в публикации агентства. Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

