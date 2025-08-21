Рейтинг@Mail.ru
Огромные потери в ВСУ вызвали протесты на Украине
20:22 21.08.2025 (обновлено: 20:24 21.08.2025)
Огромные потери в ВСУ вызвали протесты на Украине
Огромные потери в ВСУ вызвали протесты на Украине - РИА Новости, 21.08.2025
Огромные потери в ВСУ вызвали протесты на Украине
Отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ номер 82 понесла такие огромные потери, что родные военнослужащих решили выйти на протест в Киеве, сообщили РИА Новости РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T20:22:00+03:00
2025-08-21T20:24:00+03:00
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ номер 82 понесла такие огромные потери, что родные военнослужащих решили выйти на протест в Киеве, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Родственники погибших и пропавших без вести боевиков 82-й бригады намерены выйти на митинг с требованием добиться хоть какой-то информации о своих мужьях, сыновьях и братьях. Акцию протеста под лозунгом "Мы никогда не прекратим поиск" планируется провести 23 августа в Киеве на так называемом "майдане незалежности", - сказал собеседник агентства. По его словам, бригада принимала участие в боях под Волчанском и в Сумской области. "Командование ВСУ использовало личный состав бригады в качестве "пожарных команд" и затыкала ими дыры в обороне. Этим и вызваны огромные потери. Сейчас бригада находится на восстановлении боеспособности и практически не принимает активного участия в боевых действиях", - добавил представитель силовых структур.
Огромные потери в ВСУ вызвали протесты на Украине

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ номер 82 понесла такие огромные потери, что родные военнослужащих решили выйти на протест в Киеве, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Родственники погибших и пропавших без вести боевиков 82-й бригады намерены выйти на митинг с требованием добиться хоть какой-то информации о своих мужьях, сыновьях и братьях. Акцию протеста под лозунгом "Мы никогда не прекратим поиск" планируется провести 23 августа в Киеве на так называемом "майдане незалежности", - сказал собеседник агентства.
По его словам, бригада принимала участие в боях под Волчанском и в Сумской области.
"Командование ВСУ использовало личный состав бригады в качестве "пожарных команд" и затыкала ими дыры в обороне. Этим и вызваны огромные потери. Сейчас бригада находится на восстановлении боеспособности и практически не принимает активного участия в боевых действиях", - добавил представитель силовых структур.
