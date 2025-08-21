https://ria.ru/20250821/ukraina-2036832303.html
В Киевской области объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Воздушную тревогу четвертый раз за день объявили в Киевской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее в четверг тревогу в указанных регионах уже объявляли, спустя некоторое время ее отменяли. По данным министерства, сигнал тревоги в Черниговской области звучит более сорока минут. В 18.12 (совпадает с мск) тревогу объявили в Броварском и Вышгородском районах Киевской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
