16:01 21.08.2025
"Они против мира". СМИ сообщили, кто готовит неприятный сюрприз Москве
Великобритания и ЕС планируют сорвать попытки установить мир на Украине, сообщает словацкое издание Slovo. РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Великобритания и ЕС планируют сорвать попытки установить мир на Украине, сообщает словацкое издание Slovo."Британцы планируют сменить Зеленского на Залужного, чтобы в Киеве был свой человек. В этом случае Украина останется источником постоянной угрозы для Москвы, чего и добивается Лондон. Это будет первая диверсия против мира", — говорится в материале.Другой удар, по мнению издания, готовит Евросоюз, который уже давно не является мирным экономическим сообществом равных государств."Если Украина вступит в ЕС, который тем временем сможет совершенно открыто провозгласить себя военным альянсом, то Киеву не придется вступать в НАТО. Россия получит старого врага на своих западных границах, только в новом обличье", — считают авторы статьи.Во вторник журналистка-фрилансер из США Кэти Ливингстон со ссылкой на источники, близкие к предвыборному штабу Валерия Залужного, заявила, что он тайно готовится баллотироваться в президенты Украины и что у его предвыборной команды уже есть штаб-квартира в Лондоне. В среду представитель Залужного Оксана Тороп опровергла информацию о его тайной подготовке к выборам.Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что европейские и британские политики не должны препятствовать урегулированию украинского конфликта.
