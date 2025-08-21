https://ria.ru/20250821/ukraina-2036758234.html

"Они против мира". СМИ сообщили, кто готовит неприятный сюрприз Москве

"Они против мира". СМИ сообщили, кто готовит неприятный сюрприз Москве

"Они против мира". СМИ сообщили, кто готовит неприятный сюрприз Москве

Великобритания и ЕС планируют сорвать попытки установить мир на Украине, сообщает словацкое издание Slovo. РИА Новости, 21.08.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036242513_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1439633720c2399020287bbd6673335b.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Великобритания и ЕС планируют сорвать попытки установить мир на Украине, сообщает словацкое издание Slovo."Британцы планируют сменить Зеленского на Залужного, чтобы в Киеве был свой человек. В этом случае Украина останется источником постоянной угрозы для Москвы, чего и добивается Лондон. Это будет первая диверсия против мира", — говорится в материале.Другой удар, по мнению издания, готовит Евросоюз, который уже давно не является мирным экономическим сообществом равных государств."Если Украина вступит в ЕС, который тем временем сможет совершенно открыто провозгласить себя военным альянсом, то Киеву не придется вступать в НАТО. Россия получит старого врага на своих западных границах, только в новом обличье", — считают авторы статьи.Во вторник журналистка-фрилансер из США Кэти Ливингстон со ссылкой на источники, близкие к предвыборному штабу Валерия Залужного, заявила, что он тайно готовится баллотироваться в президенты Украины и что у его предвыборной команды уже есть штаб-квартира в Лондоне. В среду представитель Залужного Оксана Тороп опровергла информацию о его тайной подготовке к выборам.Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что европейские и британские политики не должны препятствовать урегулированию украинского конфликта.

2025

Новости

валерий залужный, кирилл дмитриев, евросоюз, нато, российский фонд прямых инвестиций