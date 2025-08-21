https://ria.ru/20250821/ukraina-2036732444.html
Рада приняла во втором чтении законопроекты о налоговых льготах для ОПК
Рада приняла во втором чтении законопроекты о налоговых льготах для ОПК
2025-08-21T14:55:00+03:00
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла четверг во втором чтении два законопроекта, предусматривающих налоговые льготы для предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщает украинское издание Liga.net. "Верховная Рада ... приняла во втором чтении и в целом законопроекты №13420 и №13421, предусматривающие создание специального правового режима Defence City для оборонно-промышленного комплекса. Их поддержали 260 и 258 депутатов соответственно", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Отмечается, что утвержденный спецрежим позволит оборонным предприятиям получат значительные налоговые преференции до 2036 года.
