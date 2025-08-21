Рейтинг@Mail.ru
Рада приняла во втором чтении законопроекты о налоговых льготах для ОПК
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 21.08.2025
Рада приняла во втором чтении законопроекты о налоговых льготах для ОПК
Рада приняла во втором чтении законопроекты о налоговых льготах для ОПК
специальная военная операция на украине
украина
верховная рада украины
в мире
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла четверг во втором чтении два законопроекта, предусматривающих налоговые льготы для предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщает украинское издание Liga.net. "Верховная Рада ... приняла во втором чтении и в целом законопроекты №13420 и №13421, предусматривающие создание специального правового режима Defence City для оборонно-промышленного комплекса. Их поддержали 260 и 258 депутатов соответственно", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Отмечается, что утвержденный спецрежим позволит оборонным предприятиям получат значительные налоговые преференции до 2036 года.
украина
украина, верховная рада украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Верховная Рада Украины, В мире
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла четверг во втором чтении два законопроекта, предусматривающих налоговые льготы для предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщает украинское издание Liga.net.
"Верховная Рада ... приняла во втором чтении и в целом законопроекты №13420 и №13421, предусматривающие создание специального правового режима Defence City для оборонно-промышленного комплекса. Их поддержали 260 и 258 депутатов соответственно", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Отмечается, что утвержденный спецрежим позволит оборонным предприятиям получат значительные налоговые преференции до 2036 года.
Полицейский у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Депутат Рады попросил ООН защитить политзаключенных на Украине
19 августа, 00:33
19 августа, 00:33
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
