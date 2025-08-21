https://ria.ru/20250821/ukraina-2036687094.html

Нацбанк Украины выпустил банкноты с лозунгом экстремистов

Национальный банк Украины (НБУ) заявил, что ввел в обращение банкноты номиналом 20 гривен с лозунгом запрещенных в РФ организаций украинских экстремистов.

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Национальный банк Украины (НБУ) заявил, что ввел в обращение банкноты номиналом 20 гривен с лозунгом запрещенных в РФ организаций украинских экстремистов. "Сегодня в рамках планового выпуска вводим в обращение модифицированные банкноты номиналом 20 гривен… С 21 августа 2025 НБУ будет подкреплять модифицированными банкнотами банки и сит-компании для дальнейшей их выдачи клиентам и на замену изношенных, поврежденных и изъятых из наличного обращения банкнот", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. По данным НБУ, в правой верхней части на обратной стороне банкнот размещен лозунг, запрещенных в РФ организаций украинских экстремистов. Все остальные элементы дизайна и защиты соответствуют банкнотам образца 2018 года. Отмечается, что гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 20 гривен предыдущего образца на модифицированные банкноты. Они будут находиться в обращении вместе с другими банкнотами соответствующих номиналов предыдущих лет выпуска.Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях

