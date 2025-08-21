Рейтинг@Mail.ru
21.08.2025

В офисе Зеленского заявили, что Украина не намерена уступать земли России
11:40 21.08.2025
В офисе Зеленского заявили, что Украина не намерена уступать земли России
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина на данный момент не намерена идти на территориальные уступки России, но понимает, что не может
РИМ, 21 авг – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина на данный момент не намерена идти на территориальные уступки России, но понимает, что не может вернуть новые российские регионы силой. Ранее Зеленский употребил оборот о юридическом непризнании фактически потерянных для Киева территорий, хотя ранее говорил об их непризнании в любом формате. Говоря о Сумской и Харьковской областях, он сделал предположение, что о российском контроле за ними речи не пойдет. При этом в рассуждениях о других подконтрольных России территориях в его лексике появился этот новый нюанс, отмечает агентство УНИАН. Ермак в интервью итальянской газете Сorriere della Sera заявил, что Украина не раздумывает над проведением конституционного референдума, который бы позволил признать российский статус Крыма и четырех новых регионов РФ. "В данный момент мы не намерены уступать никакой части нашей территории. Но сегодня мы реалисты и понимаем, что агрессор оккупировал некоторые регионы, и пока мы не можем освободить их с помощью оружия", - сказал глава офиса Зеленского. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Британское телевидение сообщало, что на фоне закрытой встречи в Овальном кабинете была поставлена карта Украины. Как утверждалось, с востока карта закрашена розовым цветом, который иллюстрирует территорию под контролем России. Позднее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал новое фото из Овального кабинета, где была видна карта Украины. При этом Зеленский поблагодарил Трампа за карту, добавив, что он заберет ее на Украину. По словам Ермака, территориальные вопросы станут предметом обсуждения Владимира Путина и Зеленского. "Мы должны вести переговоры, отталкивая от нынешней линии фронта, и в любом случае мы не откажемся от наших национальных территорий. Мы признаем ситуацию, сложившуюся в ходе войны, и хотим обсудить ее", - отметил он. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
В офисе Зеленского заявили, что Украина не намерена уступать земли России

Ермак: в Киеве понимают, что не смогут вернуть новые российские регионы силой

© РИА НовостиЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости
Здание Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
РИМ, 21 авг – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина на данный момент не намерена идти на территориальные уступки России, но понимает, что не может вернуть новые российские регионы силой.
Ранее Зеленский употребил оборот о юридическом непризнании фактически потерянных для Киева территорий, хотя ранее говорил об их непризнании в любом формате. Говоря о Сумской и Харьковской областях, он сделал предположение, что о российском контроле за ними речи не пойдет. При этом в рассуждениях о других подконтрольных России территориях в его лексике появился этот новый нюанс, отмечает агентство УНИАН.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Зеленский стал использовать новый оборот для описания утерянных территорий
11:08
Ермак в интервью итальянской газете Сorriere della Sera заявил, что Украина не раздумывает над проведением конституционного референдума, который бы позволил признать российский статус Крыма и четырех новых регионов РФ. "В данный момент мы не намерены уступать никакой части нашей территории. Но сегодня мы реалисты и понимаем, что агрессор оккупировал некоторые регионы, и пока мы не можем освободить их с помощью оружия", - сказал глава офиса Зеленского.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Британское телевидение сообщало, что на фоне закрытой встречи в Овальном кабинете была поставлена карта Украины. Как утверждалось, с востока карта закрашена розовым цветом, который иллюстрирует территорию под контролем России. Позднее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал новое фото из Овального кабинета, где была видна карта Украины. При этом Зеленский поблагодарил Трампа за карту, добавив, что он заберет ее на Украину.
По словам Ермака, территориальные вопросы станут предметом обсуждения Владимира Путина и Зеленского. "Мы должны вести переговоры, отталкивая от нынешней линии фронта, и в любом случае мы не откажемся от наших национальных территорий. Мы признаем ситуацию, сложившуюся в ходе войны, и хотим обсудить ее", - отметил он.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Трамп сделал новое заявление об Украине и территориях
19 августа, 16:43
 
