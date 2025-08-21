https://ria.ru/20250821/ukraina-2036658705.html

Военного ВСУ оштрафовали за уклонение от службы

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Деснянский районный военкомат в Киеве оштрафовал на 1,3 тысячи долларов действующего военнослужащего ВСУ Евгения Поспелова за якобы имевшее место уклонение от службы, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Украинский военный, киевлянин Евгений Поспелов, сообщил, что ему пришел огромный штраф от Деснянского ТЦК (военкомата – ред.). Сумма взыскания - более 56 тысяч гривен (1,3 тысячи долларов – ред.). Штраф ему вменяют за уклонение от службы. При этом он является действующим военным", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

