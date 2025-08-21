https://ria.ru/20250821/ukraina-2036645250.html
В Ровно на западе Украины прогремели взрывы
Взрывы прогремели в четверг в городе Ровно на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в городе Ровно на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Ровненской области звучит воздушная тревога. "В Ровно слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. Позднее украинское издание "Страна.ua" опубликовало фото задымления после взрывов в Ровно.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
