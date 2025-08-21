https://ria.ru/20250821/ukraina-2036621674.html

СМИ: украинцы готовы сделать уступку России

СМИ: украинцы готовы сделать уступку России - РИА Новости, 21.08.2025

СМИ: украинцы готовы сделать уступку России

Все больше украинцев склоняются к территориальным уступкам в пользу России ради заключения мира, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Все больше украинцев склоняются к территориальным уступкам в пользу России ради заключения мира, пишет немецкая газета Berliner Zeitung."Десятки разговоров с прохожими в Одессе показывают, что мнение украинцев о возможном мире изменилось. Уступки, которые еще недавно казались невозможными, теперь многими приняты", — говорится в материале.Как утверждает издание, общественное мнение склоняется к принятию территориальных уступок ради мира с Россией и восстановления отношений между странами."Они (Украинцы. — Прим. Ред.) должны принять реальность, иначе этому не будет конца", — отмечает издание.По словам автора, украинское население устало и жаждет спокойной жизни, что не входит в интересы киевского режима и его западных союзников.Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на европейских и украинских чиновников, что Украина готова рассмотреть вопрос о признании фактического контроля России над новыми регионами, но не желает этого.Во вторник президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что Украина получит "много земель" в рамках мирного соглашения с Россией.

