Место встречи изменить можно. Но не условия для Украины

2025-08-21T08:00:00+03:00

Американцы активно ищут место встречи — даже двух встреч: сначала Путина и Зеленского, а потом втроем, с участием Трампа. Обсуждаются самые разные места — и, если верить утечкам, у Белого дома якобы уже есть фаворит. Будапешт, где на берегу Дуная, в Пеште, стоит красивейшее здание венгерского парламента. Но главное: в Венгрии правит Виктор Орбан, верный друг Трампа и хороший партнер Владимира Путина. Венгерский премьер всегда выступал против конфликта Европы и России — в том числе поэтому у него хорошая репутация в Москве и плохая в Брюсселе.Однако против Будапешта практически наверняка будет Зеленский — его отношения с Орбаном нельзя назвать ни близкими, ни бесконфликтными. Точно так же против будут европейцы — уж слишком демонстративно антиеэсовским будет выбор венгерской столицы. Польский премьер Туск нашел еще один аргумент: нельзя проводить встречу в том месте, где три десятилетия назад был подписан Будапештский меморандум, предоставлявший гарантии безопасности Украине со стороны в том числе США и России (хотя главной темой меморандума было завершение вывода с Украины советского ядерного оружия).У России, кстати, тоже могут быть возражения против Будапешта, но в первую очередь не политические (Венгрия — член НАТО и ЕС), сколько логистические: Путину пришлось бы лететь на саммит через территории откровенно недружественных стран (или Польши, или Румынии, или Болгарии) — что, конечно, нежелательно. Но до вето Кремля дело, скорее всего, не дойдет, потому что еще раньше от Будапешта откажутся в Киеве.Обсуждаются и другие варианты: так, Макрон публично лоббирует Женеву (похоже, что европейцы тут просто озвучивают украинские предпочтения). Но на Швейцарию не согласится Россия: нейтральный статус страны практически аннулирован ее позицией в отношении Москвы. Очень активно прокачивается Рим — точнее Ватикан. У этого места есть явные сторонники в Вашингтоне, да и новый папа римский, судя по всему, будет рад. Итальянские власти, включая любимицу Трампа Мелони, уже даже пообещали открыть воздушный коридор и гарантировать Путину неприкосновенность от ордера МУС (то же самое обещали и швейцарцы). Но хотя Ватикан более приемлем, чем Женева, у России и тут есть масса возражений: кроме все тех же логистических, еще и геополитические, и символические (две православные страны, а по сути две части русского мира, русской православной цивилизации, не могут заключать перемирие в центре католического мира).Понятно, что на Европе клин светом не сошелся — ровно наоборот: Россия как раз хотела бы провести обе встречи не в Старом Свете. Идеально — в самой Москве: и Путин не только на Аляске позвал Трампа приехать в нашу столицу, но и, судя по всему, в ходе пятничного разговора с президентом США предложил Первопрестольную в качестве места для встречи сначала с Зеленским, а потом и втроем. Понятно, что подобное предложение не может быть принято Киевом, так что его можно рассматривать скорее как напоминание о том, что для нас этот конфликт в первую очередь внутренний, внутри одной цивилизации, а уже потом конфликт с Западом.Остаются неевропейские страны — называются Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. В Стамбуле проходили российско-украинские переговоры, ОАЭ — подразумевая Абу-Даби — в качестве возможного места встречи с Трампом (еще до Аляски) назвал сам Путин, а с фактическим правителем Саудовской Аравии принцем Мухаммедом у всех трех участников потенциального саммита есть личные отношения (понятно, что у Путина и Трампа более близкие, чем у Зеленского).Впрочем, при всей важности выбора места встречи сейчас куда более значимым является другой вопрос: а состоится ли она вообще? Стремительный ход событий заставил Трампа подразумевать ее проведение в самое ближайшее время — недели-двух. Однако это трактовка американской стороны. Путин, судя по всему, предложил Трампу провести саммит сначала с Зеленским, а потом и втроем, но никаких сроков не обговаривал. Более того, и Лавров, и Ушаков подчеркивают, что российско-украинская встреча в верхах должна быть подготовлена самым тщательным образом, что подразумевает сначала проведение переговоров на непрезидентском уровне, достижение договоренностей и уже потом организацию саммита. Торопиться Москва явно не настроена — и для этого есть самые разные причины, начиная с геополитических и заканчивая военными.Тем более что вопрос не только в договороспособности Зеленского, но и в попытке Европы перетрактовать договоренности, достигнутые Трампом и Путиным на Аляске, да и позиции самого Трампа. Снова начала раскачиваться идея о том, что гарантии безопасности Украине должны включать в себя размещение на ее территории воинских контингентов стран НАТО, а это — вне зависимости от их численности — категорически неприемлемо для России. Трамп уже заявил, что Франция, Германия и Великобритания "хотят иметь войска на местах", то есть на Украине, и он не думает, "что это станет проблемой", то есть Россия якобы может с этим согласиться. Если европейцам удастся убедить Трампа в том, что существует вероятность заставить Россию согласиться на размещение "европейских сил сдерживания" на территории Незалежной, то никакой встречи Путина с Зеленским, естественно, не будет. Ни на берегах Дуная, ни Персидского залива или Босфора.

