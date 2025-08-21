Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 21.08.2025 (обновлено: 12:51 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/udar-2036680174.html
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 21.08.2025
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
Российские военные в ночь на четверг ударили по объектам ВПК Украины и ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T12:10:00+03:00
2025-08-21T12:51:00+03:00
украина
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034578981_0:0:2471:1390_1920x0_80_0_0_aa8c2257e057041b173c48cbfe73e282.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские военные в ночь на четверг ударили по объектам ВПК Украины и ВСУ, сообщило Минобороны."Сегодня &lt;...&gt; нанесен групповой удар высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, обеспечивавшим их работу, военной аэродромной инфраструктуре, позициям оперативно-тактических ракетных комплексов, складам боеприпасов и имущества ВСУ", — говорится в сводке.Отмечается, что цели атаки достигнуты, все назначенные объекты противника поражены.Кроме того, авиация, артиллерия, ракетные и беспилотные войска поразили места производства, хранения и запуска БПЛА, а также 153 района временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250821/ukraina-2036606341.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034578981_146:0:2325:1634_1920x0_80_0_0_e2050323318884c42605fedbbd4950f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины, россия
Украина, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины и энергообъектам

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета установки РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские военные в ночь на четверг ударили по объектам ВПК Украины и ВСУ, сообщило Минобороны.
"Сегодня <...> нанесен групповой удар высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, обеспечивавшим их работу, военной аэродромной инфраструктуре, позициям оперативно-тактических ракетных комплексов, складам боеприпасов и имущества ВСУ", — говорится в сводке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Место встречи изменить можно. Но не условия для Украины
08:00
Отмечается, что цели атаки достигнуты, все назначенные объекты противника поражены.
Кроме того, авиация, артиллерия, ракетные и беспилотные войска поразили места производства, хранения и запуска БПЛА, а также 153 района временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы РФБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала