ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Российские военные в ночь на четверг ударили по объектам ВПК Украины и ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские военные в ночь на четверг ударили по объектам ВПК Украины и ВСУ, сообщило Минобороны."Сегодня <...> нанесен групповой удар высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, обеспечивавшим их работу, военной аэродромной инфраструктуре, позициям оперативно-тактических ракетных комплексов, складам боеприпасов и имущества ВСУ", — говорится в сводке.Отмечается, что цели атаки достигнуты, все назначенные объекты противника поражены.Кроме того, авиация, артиллерия, ракетные и беспилотные войска поразили места производства, хранения и запуска БПЛА, а также 153 района временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

