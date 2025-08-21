Рейтинг@Mail.ru
14:40 21.08.2025 (обновлено: 17:22 21.08.2025)
Минпросвещения создаст комиссии по защите чести и достоинства учителей
© РИА Новости / Сергей ПятаковУчительница и ученики перед началом урока в школе
Учительница и ученики перед началом урока в школе
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Минпросвещения РФ совместно с Госдумой работают над созданием специальных комиссий по защите чести и достоинства учителей, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.
"По поручению председателя правительства Российской Федерации (Михаила Мишустина - ред.) мы вместе с Государственной Думой работаем над созданием специальных комиссий по защите чести и достоинства учителей", - сказал министр в обращении к августовским педагогическим совещаниям.
Кравцов добавил, что соответствующая инициатива даст новые инструменты для реальной защиты педагогов, а также поможет решать сложные конфликты и оказывать поддержку на местах.
"В рамках министерства также сформируем совет по обеспечению интересов педагогов под моим руководством, все учителя смогут обращаться к нам по любым волнующим их вопросам", - заключил глава Минпросвещения РФ.
