В Финляндии пройдут международные учения спецназа

В Финляндии пройдут учения спецназа с участием военных из Европы и США
© AP Photo / Czarek SokolowskiФинский военный во время учений НАТО
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Финский военный во время учений НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Международные учения сил специального назначения с участием военных из Европы и США пройдут в Финляндии с 25 августа по 12 сентября, в них примут участие порядка 1,6 тысячи человек, маневры пройдут по всей стране, сообщают в четверг финские сухопутные силы.
"Егерский полк "Утти" проведет международные учения сил специального назначения с 25 августа по 12 сентября. В ходе учений будут отработаны совместные оперативные возможности сил специального назначения стран-членов альянса в условиях Северной Европы", - говорится в сообщении.
Как уточняют сухопутные силы, в учениях под названием Southern Griffin 25 примут участие силы специального назначения из США и стран Европы, а также представители различных ведомств. Всего в учениях будет задействовано порядка 1,6 тысячи человек. Маневры пройдут по всей Финляндии: на суше, в воздухе и на море.
В ходе учения будут использоваться транспортные вертолеты NH90, легкие вертолеты MD500 егерского полка "Утти", а также истребители F/A-18 Hornet финских военно-воздушных сил. В маневрах также примут участие воздушные средства вооруженных сил европейских стран и США.
Финские силы обороны сообщили 6 августа, что США во второй половине года примут активное участие в учениях в Финляндии и регионе Балтийского моря, усилят свое присутствие там. Финляндия и США таким образом реализуют соглашение об оборонном сотрудничестве (DCA), в соответствии с которым американская сторона получила доступ к 15 военным объектам Финляндии.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее рассказал РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Посол напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. -0-