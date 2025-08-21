Рейтинг@Mail.ru
17:28 21.08.2025
РВИО предложило подготовить учебник с правдивой историей Молдавии
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Российское военно-историческое общество готово подготовить учебник по истории Молдавии для ее граждан, проживающих в РФ и Европе, в котором были бы изложены факты уничтожения молдаван румынами в годы Великой Отечественной войны, заявил научный директор РВИО Михаил Мягков. В настоящее время западные центры помогают создавать специальные учебники для европейских стран, в которых представлена выгодная им история, игнорирующая факты уничтожение молдаван румынскими войсками в годы оккупации Молдавской ССР во время Великой Отечественной войны, отметил Мягков на пресс-конференции. Поэтому данные учебники, отметил он, не отражают подлинную историю Молдавии и РВИО может создать свой учебник по молдавской истории, чтобы противодействовать этой лжи. "И первым шагом была бы, наверное, подготовка… учебного пособия, возможно, для молдаван, которые проживают в России, а на английском языке - для молдаван, которые проживают в европейских или каких-то других странах, по истории Молдавии. Российское военно-историческое общество готово подготовить... такой учебник или учебное пособие, которое было бы ответом на ту ложь, которая льется сегодня на молдавскую историю и на совместное российско-молдавское прошлое", - заявил Мягков. Он добавил, что Российское военно-историческое общество владеет всеми материалами для подготовки такого учебника.​​​
молдавия, россия, европа, российское военно-историческое общество (рвио)
Молдавия, Россия, Европа, Российское военно-историческое общество (РВИО)
Флаги Молдавии
Флаги Молдавии. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Российское военно-историческое общество готово подготовить учебник по истории Молдавии для ее граждан, проживающих в РФ и Европе, в котором были бы изложены факты уничтожения молдаван румынами в годы Великой Отечественной войны, заявил научный директор РВИО Михаил Мягков.
В настоящее время западные центры помогают создавать специальные учебники для европейских стран, в которых представлена выгодная им история, игнорирующая факты уничтожение молдаван румынскими войсками в годы оккупации Молдавской ССР во время Великой Отечественной войны, отметил Мягков на пресс-конференции. Поэтому данные учебники, отметил он, не отражают подлинную историю Молдавии и РВИО может создать свой учебник по молдавской истории, чтобы противодействовать этой лжи.
