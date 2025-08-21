https://ria.ru/20250821/uchastnik-2036769534.html

Участника "Времени героев" назначили замгендиректора "РосСтройКонтроля"

Участника "Времени героев" назначили замгендиректора "РосСтройКонтроля" - РИА Новости, 21.08.2025

Участника "Времени героев" назначили замгендиректора "РосСтройКонтроля"

Герой России, участник программы "Время героев" Залибек Умаев назначен заместителем генерального директора "РосСтройКонтроля", сообщается в официальном... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T16:13:00+03:00

2025-08-21T16:13:00+03:00

2025-08-21T16:16:00+03:00

россия

программа "время героев"

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036756981_0:91:1280:811_1920x0_80_0_0_3b92899b21e4cbed6ffa2234e168b84c.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Герой России, участник программы "Время героев" Залибек Умаев назначен заместителем генерального директора "РосСтройКонтроля", сообщается в официальном Telegram-канале программы. "Герой России, Кавалер двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Залибек Умаев назначен заместителем генерального директора "РосСтройКонтроля", - говорится в сообщении. Комментируя свое назначение, Умаев высоко оценил знания и навыки, полученные в ходе обучения. "Программа "Время героев" открывает новые возможности, позволяет получить фундаментальные знания в государственном управлении, перенять уникальный опыт у лучших управленцев и специалистов в разных областях федерального и регионального уровня", - сказал боец. Его наставником в ходе обучения стал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. "Залибек Касумович прошел серьезный путь: военная служба, в том числе в инженерных войсках, участие в специальной военной операции, два Ордена Мужества, звание Героя России. Его умение решать сложнейшие задачи, работать в условиях высокой ответственности и внимательность к деталям – именно то, что нужно нам в строительной отрасли", - отметил Хуснуллин. Вице-премьер РФ добавил, что участник "Времени героев" успешно прошел стажировку в правительстве и в подведомственных структурах, изучил процессы изнутри и проявил себя настоящим профессионалом. За выполнение боевых задач Умаев был удостоен звания Героя Российской Федерации, награжден двумя орденами Мужества и медалью Суворова. Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

https://ria.ru/20250804/prilepin-2033240193.html

https://ria.ru/20250723/veteran-2030854272.html

https://ria.ru/20250704/medvedev-2027319180.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, программа "время героев", общество