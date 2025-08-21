Рейтинг@Mail.ru
Участника "Времени героев" назначили замгендиректора "РосСтройКонтроля"
16:13 21.08.2025
Участника "Времени героев" назначили замгендиректора "РосСтройКонтроля"
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Герой России, участник программы "Время героев" Залибек Умаев назначен заместителем генерального директора "РосСтройКонтроля", сообщается в официальном Telegram-канале программы. "Герой России, Кавалер двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Залибек Умаев назначен заместителем генерального директора "РосСтройКонтроля", - говорится в сообщении. Комментируя свое назначение, Умаев высоко оценил знания и навыки, полученные в ходе обучения. "Программа "Время героев" открывает новые возможности, позволяет получить фундаментальные знания в государственном управлении, перенять уникальный опыт у лучших управленцев и специалистов в разных областях федерального и регионального уровня", - сказал боец. Его наставником в ходе обучения стал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. "Залибек Касумович прошел серьезный путь: военная служба, в том числе в инженерных войсках, участие в специальной военной операции, два Ордена Мужества, звание Героя России. Его умение решать сложнейшие задачи, работать в условиях высокой ответственности и внимательность к деталям – именно то, что нужно нам в строительной отрасли", - отметил Хуснуллин. Вице-премьер РФ добавил, что участник "Времени героев" успешно прошел стажировку в правительстве и в подведомственных структурах, изучил процессы изнутри и проявил себя настоящим профессионалом. За выполнение боевых задач Умаев был удостоен звания Героя Российской Федерации, награжден двумя орденами Мужества и медалью Суворова. Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
россия, программа "время героев", общество
Россия, Программа "Время героев", Общество
