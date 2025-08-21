Рейтинг@Mail.ru
Туры в Белый дом отменили на неопределенный срок, пишет WP - РИА Новости, 21.08.2025
08:52 21.08.2025 (обновлено: 09:14 21.08.2025)
Туры в Белый дом отменили на неопределенный срок, пишет WP
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Власти США на неопределенный срок приостановили экскурсионные туры по Белому дому на фоне запланированного строительство там бального зала, которое должно начаться в сентябре, пишет газета Washington Post. Ранее администрация американского лидера США Дональда Трампа объявила, что на месте нынешнего Восточного крыла Белого дома будет построен "крайне необходимый и изысканный" бальный зал площадью около 8 тысяч квадратных метров и вместимостью до 650 человек. По данным администрации, проект обойдется приблизительно в 200 миллионов долларов, его строительство начнется в сентябре. Администрация президента ожидает, что проект успеют завершить "задолго" до окончания полномочий Трампа. "Администрация (Белого дома - ред.) отменила экскурсии, запланированные на сентябрь, и не принимает заявки на экскурсии на более поздний срок", - пишет издание со ссылкой на электронное письмо, разосланное в офисы конгресса. Как отмечает Washington Post, ежегодно Белый дом посещают около полумиллиона человек, и хотя отмены бывают часто, перерыв, который может растянуться на месяцы или годы, случается редко.
Туры в Белый дом отменили на неопределенный срок, пишет WP

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Власти США на неопределенный срок приостановили экскурсионные туры по Белому дому на фоне запланированного строительство там бального зала, которое должно начаться в сентябре, пишет газета Washington Post.
Ранее администрация американского лидера США Дональда Трампа объявила, что на месте нынешнего Восточного крыла Белого дома будет построен "крайне необходимый и изысканный" бальный зал площадью около 8 тысяч квадратных метров и вместимостью до 650 человек. По данным администрации, проект обойдется приблизительно в 200 миллионов долларов, его строительство начнется в сентябре. Администрация президента ожидает, что проект успеют завершить "задолго" до окончания полномочий Трампа.
"Администрация (Белого дома - ред.) отменила экскурсии, запланированные на сентябрь, и не принимает заявки на экскурсии на более поздний срок", - пишет издание со ссылкой на электронное письмо, разосланное в офисы конгресса.
Как отмечает Washington Post, ежегодно Белый дом посещают около полумиллиона человек, и хотя отмены бывают часто, перерыв, который может растянуться на месяцы или годы, случается редко.
