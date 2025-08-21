https://ria.ru/20250821/turtsiya-2036630976.html

В Турции заявили, что Запад признал поражение на Украине

В Турции заявили, что Запад признал поражение на Украине

АНКАРА, 21 авг – РИА Новости. Запад признал поражение в конфликте на Украине, превосходство президента США Дональда Трампа в Белом доме заставило глобалистов замолчать, глава Белого дома дипломатически унизил европейских политиков, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. В понедельник президент США Дональд Трамп сначала принял в Белом доме Владимира Зеленского, а затем началась встреча с участием лидеров стран ЕС. "Запад признал свое поражение в этом конфликте. Несмотря на протесты глобалистских лидеров в Европе, превосходство Трампа заставило глобалистов замолчать. На последней встрече западных лидеров в Белом доме очень важное значение имело отношение Трампа к западным лидерам. Трамп усадил глобалистских лидеров напротив себя и дипломатически унизил их. Он дал им понять, что он здесь главный", - заявил собеседник агентства. По его словам, окончание конфликта между РФ и Украиной не означает, что атлантическая система признала свою "политическую гибель". "Потому что спасение атлантической системы возможно только в случае поражения лидера производства — Китая. Для поражения Китая она будет пытаться встать между Китаем и странами Глобального Юга. Примером тому является Индия", - заявил политик. "Родина" - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.

