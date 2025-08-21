Рейтинг@Mail.ru
В Турции заявили, что Запад признал поражение на Украине - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:34 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/turtsiya-2036630976.html
В Турции заявили, что Запад признал поражение на Украине
В Турции заявили, что Запад признал поражение на Украине - РИА Новости, 21.08.2025
В Турции заявили, что Запад признал поражение на Украине
Запад признал поражение в конфликте на Украине, превосходство президента США Дональда Трампа в Белом доме заставило глобалистов замолчать, глава Белого дома... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T05:34:00+03:00
2025-08-21T05:34:00+03:00
в мире
украина
китай
турция
дональд трамп
владимир зеленский
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_52b55fb047b0fa6e647791e187b5ef06.jpg
АНКАРА, 21 авг – РИА Новости. Запад признал поражение в конфликте на Украине, превосходство президента США Дональда Трампа в Белом доме заставило глобалистов замолчать, глава Белого дома дипломатически унизил европейских политиков, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. В понедельник президент США Дональд Трамп сначала принял в Белом доме Владимира Зеленского, а затем началась встреча с участием лидеров стран ЕС. "Запад признал свое поражение в этом конфликте. Несмотря на протесты глобалистских лидеров в Европе, превосходство Трампа заставило глобалистов замолчать. На последней встрече западных лидеров в Белом доме очень важное значение имело отношение Трампа к западным лидерам. Трамп усадил глобалистских лидеров напротив себя и дипломатически унизил их. Он дал им понять, что он здесь главный", - заявил собеседник агентства. По его словам, окончание конфликта между РФ и Украиной не означает, что атлантическая система признала свою "политическую гибель". "Потому что спасение атлантической системы возможно только в случае поражения лидера производства — Китая. Для поражения Китая она будет пытаться встать между Китаем и странами Глобального Юга. Примером тому является Индия", - заявил политик. "Родина" - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20250820/erdogan-2036515817.html
https://ria.ru/20250818/turtsija-2036015990.html
украина
китай
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_84fcf3175ae4123f34e9763dce0fe336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, китай, турция, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, Китай, Турция, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз
В Турции заявили, что Запад признал поражение на Украине

Политик Топкурулу: Запад признал поражение на Украине

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 21 авг – РИА Новости. Запад признал поражение в конфликте на Украине, превосходство президента США Дональда Трампа в Белом доме заставило глобалистов замолчать, глава Белого дома дипломатически унизил европейских политиков, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
В понедельник президент США Дональд Трамп сначала принял в Белом доме Владимира Зеленского, а затем началась встреча с участием лидеров стран ЕС.
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Турция следит за урегулированием на Украине, заявил Эрдоган
Вчера, 14:49
"Запад признал свое поражение в этом конфликте. Несмотря на протесты глобалистских лидеров в Европе, превосходство Трампа заставило глобалистов замолчать. На последней встрече западных лидеров в Белом доме очень важное значение имело отношение Трампа к западным лидерам. Трамп усадил глобалистских лидеров напротив себя и дипломатически унизил их. Он дал им понять, что он здесь главный", - заявил собеседник агентства.
По его словам, окончание конфликта между РФ и Украиной не означает, что атлантическая система признала свою "политическую гибель".
"Потому что спасение атлантической системы возможно только в случае поражения лидера производства — Китая. Для поражения Китая она будет пытаться встать между Китаем и странами Глобального Юга. Примером тому является Индия", - заявил политик.
"Родина" - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Власти Турции прокомментировали возможность саммита по Украине в Стамбуле
18 августа, 11:28
 
В миреУкраинаКитайТурцияДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала