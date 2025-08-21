https://ria.ru/20250821/tsifrovizatsiya-2036720160.html

Григоренко рассказал о важности цифровизации в городах

Григоренко рассказал о важности цифровизации в городах

общество

россия

казань

дмитрий григоренко

КАЗАНЬ, 21 авг - РИА Новости. Цифровизация является одним из инструментов, который позволяет сделать города безопасными, сообщил журналистам вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на полях форума "Развитие малых городов и исторических поселений" в Казани. Григоренко подчеркнул, что цифровизация на сегодняшний день является сервисом, который помогает сделать жизнь в городах не только лучше, но и проще. "Что касается жизни в городах, мы уже давно привыкли к тому, что цифровизация - это прежде всего "Умный город", что город должен быть не только комфортным, что в городе не только должно нравиться жить, но и, прежде всего, город должен быть безопасным. Цифровизация - это как раз один из инструментов, который позволяет сделать город безопасным", - сказал вице-премьер.

россия

казань

2025

