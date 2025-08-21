Рейтинг@Mail.ru
ЦБ ожидает рост экономики как в этом, так и в следующем году
06:10 21.08.2025
ЦБ ожидает рост экономики как в этом, так и в следующем году
Банк России ожидает рост экономики как в этом, так и в следующем году, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T06:10:00+03:00
2025-08-21T06:10:00+03:00
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Банк России ожидает рост экономики как в этом, так и в следующем году, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган. "В целом по экономике рост продолжится и в этом, и в следующем году. Предварительные данные по росту ВВП за первый квартал 2025 года – плюс 1,4%, а за второй – плюс 1,1%, при прогнозе в 1-2% в целом по году. Ситуация развивается в рамках наших ожиданий, хотя весенний прогноз Минэкономразвития был несколько выше – плюс 2,5%", - отметил он в интервью "Российской газете". Банк России в июле сохранил прогноз роста ВВП России в 2025 году на 1-2% и оценку роста экономики в 2026 году на 0,5-1,5%. По текущему прогнозу Минэкономразвития, ВВП страны в 2025 году вырастет на 2,5%, в 2026 - на 2,4%. По словам Гангана, происходит переход к сбалансированным темпам роста после перегрева в предыдущие два года. "Напомню, что в 2023-2024 годах российская экономика росла темпом выше 4%. Это очень высокий результат – быстрее, чем росла вся мировая экономика", - уточнил он. "На сегодня наша экономика задействовала почти все имевшиеся производственные мощности, логистику и инфраструктуру, а главное почти все кадровые ресурсы – сейчас найти новых работников тяжело. Нужна передышка и новые подходы к повышению производительности труда. Без этого весь рост зарплат неизбежно будет "съеден" инфляцией, и работающие люди в итоге ничего не выиграют", - добавил Ганган. Он также отметил, что вопреки расхожему мнению, для Центробанка очень важно, чтобы у людей повышался уровень жизни. "И поэтому мы сделаем все возможное, чтобы инфляция была стабильно низкой и не обесценивала рост доходов", - подчеркнул глава департамента.
россия
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Здание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Банк России ожидает рост экономики как в этом, так и в следующем году, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.
"В целом по экономике рост продолжится и в этом, и в следующем году. Предварительные данные по росту ВВП за первый квартал 2025 года – плюс 1,4%, а за второй – плюс 1,1%, при прогнозе в 1-2% в целом по году. Ситуация развивается в рамках наших ожиданий, хотя весенний прогноз Минэкономразвития был несколько выше – плюс 2,5%", - отметил он в интервью "Российской газете".
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В ЦБ рассказали, как высокая ставка может укрепить рубль
06:09
Банк России в июле сохранил прогноз роста ВВП России в 2025 году на 1-2% и оценку роста экономики в 2026 году на 0,5-1,5%. По текущему прогнозу Минэкономразвития, ВВП страны в 2025 году вырастет на 2,5%, в 2026 - на 2,4%.
По словам Гангана, происходит переход к сбалансированным темпам роста после перегрева в предыдущие два года. "Напомню, что в 2023-2024 годах российская экономика росла темпом выше 4%. Это очень высокий результат – быстрее, чем росла вся мировая экономика", - уточнил он.
"На сегодня наша экономика задействовала почти все имевшиеся производственные мощности, логистику и инфраструктуру, а главное почти все кадровые ресурсы – сейчас найти новых работников тяжело. Нужна передышка и новые подходы к повышению производительности труда. Без этого весь рост зарплат неизбежно будет "съеден" инфляцией, и работающие люди в итоге ничего не выиграют", - добавил Ганган.
Он также отметил, что вопреки расхожему мнению, для Центробанка очень важно, чтобы у людей повышался уровень жизни. "И поэтому мы сделаем все возможное, чтобы инфляция была стабильно низкой и не обесценивала рост доходов", - подчеркнул глава департамента.
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
ЦБ не исключил снижения ключевой ставки до конца 2025 года
06:08
 
