https://ria.ru/20250821/tsb-2036633349.html

В ЦБ рассказали, как высокая ставка может укрепить рубль

В ЦБ рассказали, как высокая ставка может укрепить рубль - РИА Новости, 21.08.2025

В ЦБ рассказали, как высокая ставка может укрепить рубль

Высокая ключевая ставка способна укрепить курс рубля в период проведения жесткой денежно-кредитной политики, рассказал директор департамента денежно-кредитной... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T06:09:00+03:00

2025-08-21T06:09:00+03:00

2025-08-21T06:09:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b811dcd08e036e29aabbc7c5eb566f5d.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Высокая ключевая ставка способна укрепить курс рубля в период проведения жесткой денежно-кредитной политики, рассказал директор департамента денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России Андрей Ганган в интервью "Российской газете". Он пояснил, что при высоких ставках по кредитам россияне предъявляют меньший спрос на товары, в том числе импортные, соответственно, спрос на валюту снижается. Более того, утверждает он, рублевые активы для граждан и бизнеса становятся привлекательнее валютных, поэтому они предпочитают сберегать в рублях. "К тому же если кредиты дорогие, то, скажем, экспортеры для уплаты налогов и других расходов внутри страны предпочитают в том числе продавать накопленную ранее валюту вместо того, чтобы занимать в рублях", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Все это с одной стороны, снижает спрос на валюту, с другой стороны, увеличивает ее предложение и способствует укреплению рубля", - подытожил директор департамента ЦБ РФ. Именно поэтому, пояснил он, в первой половине 2025 года наблюдалось устойчивое укрепление рубля, которое в первую очередь было связано с жесткой ДКП. Также Ганган подчеркнул, что важную роль в кратковременном ослаблении рубля в конце прошлого года сыграли разовые факторы. "Среди самых значимых – очередные санкции в ноябре 2024, из-за которых временно снизилось поступление валюты в страну, и пик импортных закупок со стороны автодилеров", - сказал он. Именно поэтому так важно поддерживать низкую инфляцию и привлекательность рублевых сбережений. "Если это условие выполнено, то в периоды турбулентности не будет слишком сильного всплеска спроса со стороны потребителей, и после некоторых колебаний курс будет возвращаться к стабильной динамике", - заключил он.

https://ria.ru/20250606/tsentrobank-2021348183.html

https://ria.ru/20250821/tsb-2036633219.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф)