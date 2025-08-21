https://ria.ru/20250821/tsb-2036633349.html
В ЦБ рассказали, как высокая ставка может укрепить рубль
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Высокая ключевая ставка способна укрепить курс рубля в период проведения жесткой денежно-кредитной политики, рассказал директор департамента денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России Андрей Ганган в интервью "Российской газете". Он пояснил, что при высоких ставках по кредитам россияне предъявляют меньший спрос на товары, в том числе импортные, соответственно, спрос на валюту снижается. Более того, утверждает он, рублевые активы для граждан и бизнеса становятся привлекательнее валютных, поэтому они предпочитают сберегать в рублях. "К тому же если кредиты дорогие, то, скажем, экспортеры для уплаты налогов и других расходов внутри страны предпочитают в том числе продавать накопленную ранее валюту вместо того, чтобы занимать в рублях", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Все это с одной стороны, снижает спрос на валюту, с другой стороны, увеличивает ее предложение и способствует укреплению рубля", - подытожил директор департамента ЦБ РФ. Именно поэтому, пояснил он, в первой половине 2025 года наблюдалось устойчивое укрепление рубля, которое в первую очередь было связано с жесткой ДКП. Также Ганган подчеркнул, что важную роль в кратковременном ослаблении рубля в конце прошлого года сыграли разовые факторы. "Среди самых значимых – очередные санкции в ноябре 2024, из-за которых временно снизилось поступление валюты в страну, и пик импортных закупок со стороны автодилеров", - сказал он. Именно поэтому так важно поддерживать низкую инфляцию и привлекательность рублевых сбережений. "Если это условие выполнено, то в периоды турбулентности не будет слишком сильного всплеска спроса со стороны потребителей, и после некоторых колебаний курс будет возвращаться к стабильной динамике", - заключил он.
