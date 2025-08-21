ЦБ не исключил снижения ключевой ставки до конца 2025 года
Директор департамента ЦБ Ганган: ключевая ставка может снизиться до конца года
Вид на здание Банка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Банк России считает, что если события будут развиваться по базовому сценарию, то пространство для снижения ключевой ставки в 2025 году еще остается, но снижение ставки не предрешено, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.
"Если события будут развиваться в соответствии с базовым сценарием, то пространство для снижения ставки в 2025 году, конечно, еще остается. Но снижение ставки не предрешено. Могут быть разные шаги, в том числе и паузы между снижениями. Проинфляционные риски сохраняются, в том числе со стороны геополитики, и принимать дальнейшие решения мы будем осторожно, исходя из поступающей информации", - сообщил Ганган в интервью "Российской газете".
Путин поручил ЦБ доложить о переходе к использованию цифрового рубля
15 августа, 20:19
По его словам, в базовом прогнозе ЦБ не заложено повышение ключевой ставки, но при другом развитии событий этого исключать нельзя. Поэтому, кроме базового, ЦБ рассматривает еще альтернативные сценарии. "Это нужно для того, чтобы быть готовыми действовать в любых условиях. Хотя базовый сценарий – самый вероятный, поэтому и обсуждаем мы в основном его", - уточнил Ганган.
Банк России по итогам заседания 25 июля снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
Ключевая ставка ЦБ России: что это, зачем нужна и на что влияет
19 августа, 14:47