21.08.2025
06:08 21.08.2025
ЦБ не исключил снижения ключевой ставки до конца 2025 года
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Банк России считает, что если события будут развиваться по базовому сценарию, то пространство для снижения ключевой ставки в 2025 году еще остается, но снижение ставки не предрешено, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган. "Если события будут развиваться в соответствии с базовым сценарием, то пространство для снижения ставки в 2025 году, конечно, еще остается. Но снижение ставки не предрешено. Могут быть разные шаги, в том числе и паузы между снижениями. Проинфляционные риски сохраняются, в том числе со стороны геополитики, и принимать дальнейшие решения мы будем осторожно, исходя из поступающей информации", - сообщил Ганган в интервью "Российской газете". По его словам, в базовом прогнозе ЦБ не заложено повышение ключевой ставки, но при другом развитии событий этого исключать нельзя. Поэтому, кроме базового, ЦБ рассматривает еще альтернативные сценарии. "Это нужно для того, чтобы быть готовыми действовать в любых условиях. Хотя базовый сценарий – самый вероятный, поэтому и обсуждаем мы в основном его", - уточнил Ганган. Банк России по итогам заседания 25 июля снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
Новости
экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Вид на здание Банка России
Вид на здание Банка России. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Банк России считает, что если события будут развиваться по базовому сценарию, то пространство для снижения ключевой ставки в 2025 году еще остается, но снижение ставки не предрешено, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.
"Если события будут развиваться в соответствии с базовым сценарием, то пространство для снижения ставки в 2025 году, конечно, еще остается. Но снижение ставки не предрешено. Могут быть разные шаги, в том числе и паузы между снижениями. Проинфляционные риски сохраняются, в том числе со стороны геополитики, и принимать дальнейшие решения мы будем осторожно, исходя из поступающей информации", - сообщил Ганган в интервью "Российской газете".
По его словам, в базовом прогнозе ЦБ не заложено повышение ключевой ставки, но при другом развитии событий этого исключать нельзя. Поэтому, кроме базового, ЦБ рассматривает еще альтернативные сценарии. "Это нужно для того, чтобы быть готовыми действовать в любых условиях. Хотя базовый сценарий – самый вероятный, поэтому и обсуждаем мы в основном его", - уточнил Ганган.
Банк России по итогам заседания 25 июля снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
Экономика Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
