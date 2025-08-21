https://ria.ru/20250821/tsahal-2036804311.html

ЦАХАЛ призвала эвакуировать население на юг Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проинформировала медицинский персонал и международные организации в Газе о необходимости подготовиться к эвакуации населения на юг сектора перед планируемой операцией по взятию города под военный контроль, сообщила в четверг пресс-служба ЦАХАЛ. "В рамках подготовки ЦАХАЛ к эвакуации населения к югу от города Газа в целях его же безопасности сотрудники координационного отдела ЦАХАЛ по Газе ...два дня назад (во вторник) сделали предварительные звонки медицинским работникам и международным организациям на севере сектора Газа, чтобы подготовиться к эвакуации населения в южную часть сектора", - говорится в сообщении. Отмечается, что офицеры ЦАХАЛ обратили внимание медицинских работников на внесение изменений в больничную инфраструктуру на юге сектора для приема больных и раненых, а также на увеличение объема поставок необходимого медицинского оборудования в соответствии с запросами международных гуманитарных организаций. Военные также проинформировали медицинский персонал Газы о необходимости переброски медицинского оборудования из Газы на юг анклава, чтобы обеспечить лечение всех пациентов в южной части сектора и подготовить больницы к приему пациентов с севера. В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа, а пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к этой операции. Военные добавили, что 20 тысяч уже призванных резервистов получат уведомления о продлении текущего срока службы. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщало, что операция Израиля по захвату города Газа продлится до 2026 года, а на пике маневров в ней будут задействовано до 130 тысяч резервистов. Израиль объявил о планах захватить город Газа параллельно с продолжающимися переговорами через посредников о прекращении огня в палестинском анклаве в обмен на освобождение израильских заложников. Египетский источник в понедельник объявил РИА Новости, что ХАМАС согласилось на переданное 17 августа предложение от Египта и Катара о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта с Израилем, а также об освобождении половины израильских заложников в обмен на часть палестинских заключенных. Израиль еще не дал свой ответ на данное предложение.

