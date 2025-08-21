https://ria.ru/20250821/trio-2036784927.html

Любовное трио: тайна Плисецкой, Щедрина и Марии Шелл

Любовное трио: тайна Плисецкой, Щедрина и Марии Шелл - РИА Новости, 21.08.2025

Любовное трио: тайна Плисецкой, Щедрина и Марии Шелл

Она купила ему дом в Мюнхене, подарила музыкальную студию и таксу по кличке Бати — но великий композитор вернулся к жене. Через 40 лет после трагедии... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T18:27:00+03:00

2025-08-21T18:27:00+03:00

2025-08-21T18:27:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/82822/82/828228222_0:216:2872:1832_1920x0_80_0_0_5aed93dcd10999f2e2bae6f7bb94c334.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Она купила ему дом в Мюнхене, подарила музыкальную студию и таксу по кличке Бати — но великий композитор вернулся к жене. Через 40 лет после трагедии раскрываются шокирующие детали любовного треугольника, который едва не стоил жизни голливудской звезде.В 1991 году 65-летняя Мария Шелл — легенда немецкого кино, дважды украшавшая обложку TIME, — лежала в коме после попытки самоубийства. В её мюнхенском особняке нашли дневник с одинаковой записью на каждой странице: "Он вернётся. Надо ждать". Этим "он" был Родион Щедрин, 11 лет тайно встречавшийся с актрисой, пока его жена — несравненная Майя Плисецкая — блистала на сценах мира .Преданная муза"Он клялся, что их брак с Майей — лишь формальность. Что их связывает только музыка. Что он вот-вот уйдет... Я верила. Я ждала. А когда поняла, что меня обманули — проглотила 60 таблеток снотворного..." — эти строки из дневника Марии Шелл стали эпилогом 11-летнего романа, потрясшего мир искусства.Весной 1991 года в элитном районе Мюнхена подняли тревогу — соседи не видели знаменитую актрису Марию Шелл несколько дней. Когда в роскошный особняк ворвались врачи, они обнаружили 65-летнюю звезду в полубессознательном состоянии. На прикроватной тумбе лежали пустые блистеры от снотворного, а в руке — фотография Родиона Щедрина. В роскошной спальне, где когда-то звучала его музыка, теперь царила зловещая тишина."Невинная" дружба, которая переросла в страстьИх знакомство в 1970-х казалось случайным — через общих друзей. Мария Шелл, обладательница "Оскара", первая красавица европейского кино, была очарована талантом Майи Плисецкой. Она щедро помогала супругам. Финансировала их переезд в Германию, дарила антикварные рояли и устраивала концерты Щедрина в лучших залах Европы.Но за маской благодетельницы скрывалась женщина, безумно влюблённая в русского композитора."Она смотрела на него так, словно готова была раствориться в его глазах", — вспоминал дирижёр Курт Мазур.Двойная жизнь генияС начала 1980-х Щедрин начал вести изощренную двойную игру. Для мира он — преданный муж великой балерины. Для Шелл — несчастный художник в золотой клетке.Каждый месяц он находил предлог уехать на "гастроли". На самом деле — летел к Марии в её литовскую усадьбу. Там, среди вековых дубов, они проживали свои страстные романы, пока Плисецкая блистала на сценах мира."Он говорил, что их брак с Майей — лишь кармический союз ради искусства. Что без неё его музыка умрёт. Но что любит только меня...", — писала Шелл в дневнике.Роковая испанская командировкаВ январе 1991 года Щедрин получил телеграмму от Плисецкой — срочно приехать в их испанскую виллу "для серьезного разговора". Мария умоляла его не ехать."Обещай, что вернешься через пять дней. Обещай!" — рыдала она в аэропорту.Щедрин клялся. Даже оставил черновики новой симфонии "для вдохновения". Но дни шли, а звонков не было. Через месяц молчания в мюнхенском доме раздался телефонный звонок — друг сообщил Марии, что видел Щедрина с Плисецкой в Париже. Они смеялись, держась за руки."Он не придёт. Никогда."19 февраля 1991 года горничная нашла хозяйку без сознания. Рядом — пустые флаконы и открытый дневник с одной фразой на сотне страниц: "Он вернется. Надо ждать".Врачи чудом спасли актрису. Когда она пришла в себя, первым вопросом было: "Родион звонил?". Узнав правду, Мария приказала убрать из дома все его вещи... кроме одного — портрета, перед которым каждый вечер ставила свечу.Почему он вернулся к Майе?Причины раскрылись лишь годы спустя. Творческая зависимость: 30 совместных балетов сделали их единым организмом. "Без её прыжка мои ноты — просто чернила на бумаге", — признавался Щедрин.Железная воля Плисецкой стала решающим фактором. Узнав об измене, она заявила: "Если уйдёшь — ни один театр не возьмёт твою музыку". И это не было пустой угрозой.Кроме того, в 58 лет начинать новую жизнь с травмированной актрисой — не то же самое, что романы на гастролях.Тени прошлогоМария Шелл умерла в 2005 году, так и не оправившись от удара. В её спальне до последнего дня стоял рояль, на котором играл Щедрин.Плисецкая в мемуарах лишь холодно отметила: "Мария была щедра. Слишком щедра".А сам маэстро, дожив до 90 лет, на все вопросы о той истории отвечал уклончиво: "Было много поездок. Много нот. И... много женщин".Эта история — не просто светский скандал. Это притча о том, как даже гении бывают слепы в любви. И как дорого иногда платят за чужие амбиции.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60