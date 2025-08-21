https://ria.ru/20250821/transfer-2036672004.html

Автобусы "Мострансавто" обеспечат трансфер на фестиваль джаза в Подмосковье

21.08.2025

Автобусы "Мострансавто" обеспечат трансфер на фестиваль джаза в Подмосковье

"Мострансавто" организует бесплатные автобусы-шаттлы для гостей XI Международного фестиваля "Джазовые сезоны" в Подмосковье с 23 по 24 августа

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. "Мострансавто" организует бесплатные автобусы-шаттлы для гостей XI Международного фестиваля "Джазовые сезоны" в Подмосковье с 23 по 24 августа, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. Специальные рейсы будут курсировать между станцией метро "Строгино" и входом на фестивальную площадку в усадьбе "Архангельское". По данным ведомства, все транспортные средства пройдут необходимый предрейсовый контроль технического состояния. Специалисты проверят системы, влияющие на безопасность перевозок и комфорт пассажиров. С водителями проведут дополнительный инструктаж по безопасности, соблюдению скоростного режима и правил дорожного движения, а также культуре общения с пассажирами. Фестиваль "Джазовые сезоны" в этом году впервые состоится в усадьбе "Архангельское". На фестивале традиционно соберутся не только ценители джаза, но и любители живописи, спорта и всех, кто хочет провести выходные в атмосфере высокого искусства.

