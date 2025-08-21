СМИ рассказали, как Европа может склонить Трампа на свою сторону по Украине

https://ria.ru/20250821/tramp-2036874490.html

Страны Европы могли бы расположить к себе президента США Дональда Трампа при разрешении украинского конфликта, предложив его кандидатуру на вручение Нобелевской РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Страны Европы могли бы расположить к себе президента США Дональда Трампа при разрешении украинского конфликта, предложив его кандидатуру на вручение Нобелевской премии мира, такое мнение выразил журнал Economist. Журнал задается вопросом, могли бы европейские государства использовать Нобелевскую премию как приманку для того, чтобы склонить Трампа на свою сторону в вопросе украинского конфликта. Economist выражает сомнение, что странам Европы это могло бы удаться, так как решение о выдаче премии решается пятью малоизвестными норвежскими чиновниками. По словам издания, попытки Европы продвинуть политика на Нобелевскую премию будут положительны оценены американским президентом. "Такой жест будет хорошо воспринят в Мар-а-Лаго (резиденции Трампа во Флориде - ред.). Если Европа сможет найти способ, как обратить себе на пользу бредовые идеи Трампа, немного Нобелевского дурачества не помешает", - считает издание. Как подчеркивает Economist, даже если европейские лидеры не смогут заполучить для Трампа Нобелевскую премию, они должны "громко обозначить" свою поддержку его кандидатуры на номинацию. Ранее турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер заявил РИА Новости, что саммит на уровне лидеров по Украине может состояться в ближайшее время, американцы будут настаивать на том, чтобы он прошел в Вашингтоне, поскольку Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира. В понедельник Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.

