Трамп уволил аналитика ЦРУ по России, узнали СМИ

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку высокопоставленного аналитика ЦРУ, курировавшую вопросы по России, сообщает The Economist. РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отправил в отставку высокопоставленного аналитика ЦРУ, курировавшую вопросы по России, сообщает The Economist."Сотрудница в 2016 году руководила подготовкой доклада о вмешательстве России в президентские выборы в пользу Трампа", — говорится в статье.Увольнения коснулись и других авторов доклада, Шелби Пирсон и Вин Нгуен, которые также занимали важные посты в ЦРУ.Как заявляла глава Нацразведки США Тулси Габбард, власти США располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы на выборах 2016 года, где победил Дональд Трамп. Габбард добавила, что США вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Ранее Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года.Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено".Москва не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

