https://ria.ru/20250821/tramp-2036855487.html

Трамп допустил изменение подхода к Украине в ближайшее время

Трамп допустил изменение подхода к Украине в ближайшее время - РИА Новости, 21.08.2025

Трамп допустил изменение подхода к Украине в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп заявил, что ясность в вопросе украинского мирного урегулирования наступит в течение следующих двух недель, добавив, что может... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T20:21:00+03:00

2025-08-21T20:21:00+03:00

2025-08-21T21:37:00+03:00

в мире

украина

специальная военная операция на украине

дональд трамп

сша

встреча путина и трампа на аляске

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035108207_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_a07f430f4dc308a4f5159d1f54a7d453.jpg

ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ясность в вопросе украинского мирного урегулирования наступит в течение следующих двух недель, добавив, что может изменить свой подход к вопросу по истечении этого срока."Я дам вам знать, думаю, в течение двух недель мы узнаем так или иначе. После этого, возможно, придется выбрать другой подход, но посмотрим", — сказал он радиоведущему Тодду Старнсу, отвечая на вопрос о сроках мирного завершения украинского конфликта.Переговоры по УкраинеПутин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.В понедельник Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.

https://ria.ru/20250821/ukraina-2036606341.html

https://ria.ru/20250821/zelenskiy-2036589325.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дональд трамп, сша, встреча путина и трампа на аляске, владимир зеленский