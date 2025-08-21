Рейтинг@Mail.ru
Трамп допустил изменение подхода к Украине в ближайшее время
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:21 21.08.2025 (обновлено: 21:37 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/tramp-2036855487.html
Трамп допустил изменение подхода к Украине в ближайшее время
Трамп допустил изменение подхода к Украине в ближайшее время - РИА Новости, 21.08.2025
Трамп допустил изменение подхода к Украине в ближайшее время
Президент США Дональд Трамп заявил, что ясность в вопросе украинского мирного урегулирования наступит в течение следующих двух недель, добавив, что может... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T20:21:00+03:00
2025-08-21T21:37:00+03:00
в мире
украина
специальная военная операция на украине
дональд трамп
сша
встреча путина и трампа на аляске
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035108207_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_a07f430f4dc308a4f5159d1f54a7d453.jpg
ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ясность в вопросе украинского мирного урегулирования наступит в течение следующих двух недель, добавив, что может изменить свой подход к вопросу по истечении этого срока."Я дам вам знать, думаю, в течение двух недель мы узнаем так или иначе. После этого, возможно, придется выбрать другой подход, но посмотрим", — сказал он радиоведущему Тодду Старнсу, отвечая на вопрос о сроках мирного завершения украинского конфликта.Переговоры по УкраинеПутин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.В понедельник Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.
украина
сша
в мире, украина, дональд трамп, сша, встреча путина и трампа на аляске, владимир зеленский
В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп, США, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Владимир Зеленский
Трамп допустил изменение подхода к Украине в ближайшее время

Трамп заявил, что может изменить подход к конфликту на Украине через две недели

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ясность в вопросе украинского мирного урегулирования наступит в течение следующих двух недель, добавив, что может изменить свой подход к вопросу по истечении этого срока.
"Я дам вам знать, думаю, в течение двух недель мы узнаем так или иначе. После этого, возможно, придется выбрать другой подход, но посмотрим", — сказал он радиоведущему Тодду Старнсу, отвечая на вопрос о сроках мирного завершения украинского конфликта.
Переговоры по Украине

Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
В понедельник Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампСШАВстреча Путина и Трампа на АляскеВладимир Зеленский
 
 
