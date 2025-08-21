https://ria.ru/20250821/tramp-2036855487.html
Трамп допустил изменение подхода к Украине в ближайшее время
Трамп допустил изменение подхода к Украине в ближайшее время
2025-08-21T20:21:00+03:00
2025-08-21T20:21:00+03:00
2025-08-21T21:37:00+03:00
ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ясность в вопросе украинского мирного урегулирования наступит в течение следующих двух недель, добавив, что может изменить свой подход к вопросу по истечении этого срока."Я дам вам знать, думаю, в течение двух недель мы узнаем так или иначе. После этого, возможно, придется выбрать другой подход, но посмотрим", — сказал он радиоведущему Тодду Старнсу, отвечая на вопрос о сроках мирного завершения украинского конфликта.Переговоры по УкраинеПутин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.В понедельник Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.
2025
