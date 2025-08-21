Рейтинг@Mail.ru
Трамп сделал заявление после отмены судом наложенного на него штрафа
19:56 21.08.2025
Трамп сделал заявление после отмены судом наложенного на него штрафа
Трамп сделал заявление после отмены судом наложенного на него штрафа - РИА Новости, 21.08.2025
Трамп сделал заявление после отмены судом наложенного на него штрафа
Президент США Дональд Трамп назвал "полной победой" решение верховного суда штата Нью-Йорк отменить штраф на сумму почти в полмиллиарда долларов, наложенный на... РИА Новости, 21.08.2025
в мире
нью-йорк (город)
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "полной победой" решение верховного суда штата Нью-Йорк отменить штраф на сумму почти в полмиллиарда долларов, наложенный на политика по делу о намеренном завышении стоимости активов. "Полная победа в фейковом деле генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс! Я глубоко уважаю тот факт, что суд проявил мужество, отменив это незаконное и позорное решение, наносящее ущерб бизнесу по всему штату Нью-Йорк", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. Трамп также добавил, что общая сумма штрафа с накопленными процентами уже достигла 550 миллионов долларов, назвав дело против него "политической охотой на ведьм". Ранее в четверг верховный суд штата Нью-Йорк отменил штраф почти в полмиллиарда долларов, наложенный на Трампа. В феврале 2024 года республиканца признали виновным по делу о намеренном искажении стоимости активов его бизнеса с целью получения более выгодных условий по займам и приговорили к штрафу в 464 миллиона долларов.
нью-йорк (город)
сша
в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп
В мире, Нью-Йорк (город), США, Дональд Трамп
Трамп сделал заявление после отмены судом наложенного на него штрафа

Трамп назвал отмену судом полумиллиардного штрафа полной победой

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "полной победой" решение верховного суда штата Нью-Йорк отменить штраф на сумму почти в полмиллиарда долларов, наложенный на политика по делу о намеренном завышении стоимости активов.
"Полная победа в фейковом деле генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс! Я глубоко уважаю тот факт, что суд проявил мужество, отменив это незаконное и позорное решение, наносящее ущерб бизнесу по всему штату Нью-Йорк", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Трамп также добавил, что общая сумма штрафа с накопленными процентами уже достигла 550 миллионов долларов, назвав дело против него "политической охотой на ведьм".
Ранее в четверг верховный суд штата Нью-Йорк отменил штраф почти в полмиллиарда долларов, наложенный на Трампа. В феврале 2024 года республиканца признали виновным по делу о намеренном искажении стоимости активов его бизнеса с целью получения более выгодных условий по займам и приговорили к штрафу в 464 миллиона долларов.
