Суд отменил штраф Трампа за завышение стоимости активов
19:50 21.08.2025
Суд отменил штраф Трампа за завышение стоимости активов
в мире
нью-йорк (город)
сша
дональд трамп
trump organization
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Верховный суд штата Нью-Йорк в четверг отменил штраф почти в полмиллиарда долларов, наложенный на президента США Дональда Трампа по делу о завышении стоимости его активов, к выплате которого политик был приговорен в феврале 2024 года, следует из опубликованного решения. "Постановление суда о возврате незаконно полученной прибыли, обязывающее ответчиков выплатить почти полмиллиарда долларов штату Нью-Йорк, является чрезмерным штрафом, нарушающим восьмую поправку к конституции Соединенных Штатов", - указано в документе. Согласно постановлению апелляционного подразделения верховного суда штата, решение суда на Манхэттене о взыскании штрафа с Трампа отменяется. При этом сам вердикт о признании Трампа виновным остался в силе. В феврале 2024 года Трампа признали виновным по делу о намеренном искажении стоимости активов его бизнеса с целью получения более выгодных условий по займам и приговорили к штрафу в 464 миллиона долларов. С учетом накопленных процентов и дополнительных штрафов, наложенных также на его сыновей Эрика и Дональда-младшего заодно с рядом руководителей компании Trump Organization, размер взыскания составил 527 миллионов долларов.
нью-йорк (город)
сша
в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп, trump organization
В мире, Нью-Йорк (город), США, Дональд Трамп, Trump Organization
© AP Photo / Steven Hirsch Дональд Трамп
Дональд Трамп
© AP Photo / Steven Hirsch
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Верховный суд штата Нью-Йорк в четверг отменил штраф почти в полмиллиарда долларов, наложенный на президента США Дональда Трампа по делу о завышении стоимости его активов, к выплате которого политик был приговорен в феврале 2024 года, следует из опубликованного решения.
"Постановление суда о возврате незаконно полученной прибыли, обязывающее ответчиков выплатить почти полмиллиарда долларов штату Нью-Йорк, является чрезмерным штрафом, нарушающим восьмую поправку к конституции Соединенных Штатов", - указано в документе.
Согласно постановлению апелляционного подразделения верховного суда штата, решение суда на Манхэттене о взыскании штрафа с Трампа отменяется. При этом сам вердикт о признании Трампа виновным остался в силе.
В феврале 2024 года Трампа признали виновным по делу о намеренном искажении стоимости активов его бизнеса с целью получения более выгодных условий по займам и приговорили к штрафу в 464 миллиона долларов. С учетом накопленных процентов и дополнительных штрафов, наложенных также на его сыновей Эрика и Дональда-младшего заодно с рядом руководителей компании Trump Organization, размер взыскания составил 527 миллионов долларов.
Заголовок открываемого материала