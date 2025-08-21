Рейтинг@Mail.ru
Трамп опубликовал в своей социальной сети две неожиданные фотографии - РИА Новости, 21.08.2025
17:54 21.08.2025 (обновлено: 18:27 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/tramp-2036817642.html
Трамп опубликовал в своей социальной сети две неожиданные фотографии
Трамп опубликовал в своей социальной сети две неожиданные фотографии - РИА Новости, 21.08.2025
Трамп опубликовал в своей социальной сети две неожиданные фотографии
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social фотографии переговоров с Владимиром Путиным на Аляске и снимок встречи первого секретаря ЦК КПСС... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T17:54:00+03:00
2025-08-21T18:27:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034670636_0:261:3177:2048_1920x0_80_0_0_0be30e0144f93f90f7b26f0fe5c72248.jpg
ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social фотографии переговоров с Владимиром Путиным на Аляске и снимок встречи первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева с Ричардом Никсоном в Москве в 1959 году, когда тот еще занимал должность вице-президента. Трамп не привел никаких комментариев к фотографиям. На обоих изображениях американские политики запечатлены со схожими жестами: их указательные пальцы направлены прямо на собеседников. Потом фотографии появились и на странице Белого дома в социальной сети Х. Фотография Хрущева и Никсона была сделана 24 июля 1959 года во время его визита в Советский Союз на открытие американской выставки "Промышленная продукция США". Диалоги между политиками вошли в историю как "Кухонные дебаты", поскольку частично проходили рядом с моделью американской кухни.Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250821/putin-2036638723.html
Трамп опубликовал в своей социальной сети две неожиданные фотографии

Трамп опубликовал фотографию с Путиным и снимок встречи Никсона и Хрущева

ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social фотографии переговоров с Владимиром Путиным на Аляске и снимок встречи первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева с Ричардом Никсоном в Москве в 1959 году, когда тот еще занимал должность вице-президента.
Трамп не привел никаких комментариев к фотографиям. На обоих изображениях американские политики запечатлены со схожими жестами: их указательные пальцы направлены прямо на собеседников.
Фото, опубликованные Дональдом Трампом
Фото, опубликованные Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Фото, опубликованные Дональдом Трампом
Потом фотографии появились и на странице Белого дома в социальной сети Х.
Фотография Хрущева и Никсона была сделана 24 июля 1959 года во время его визита в Советский Союз на открытие американской выставки "Промышленная продукция США". Диалоги между политиками вошли в историю как "Кухонные дебаты", поскольку частично проходили рядом с моделью американской кухни.
Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
Дональд Трамп разговаривает с Владимиром Путиным после переговоров с европейскими лидерами - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
