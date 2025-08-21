https://ria.ru/20250821/tramp-2036817642.html
Трамп опубликовал в своей социальной сети две неожиданные фотографии
Трамп опубликовал в своей социальной сети две неожиданные фотографии - РИА Новости, 21.08.2025
Трамп опубликовал в своей социальной сети две неожиданные фотографии
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social фотографии переговоров с Владимиром Путиным на Аляске и снимок встречи первого секретаря ЦК КПСС... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T17:54:00+03:00
2025-08-21T17:54:00+03:00
2025-08-21T18:27:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
дональд трамп
владимир путин
никита хрущев
кпсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034670636_0:261:3177:2048_1920x0_80_0_0_0be30e0144f93f90f7b26f0fe5c72248.jpg
ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social фотографии переговоров с Владимиром Путиным на Аляске и снимок встречи первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева с Ричардом Никсоном в Москве в 1959 году, когда тот еще занимал должность вице-президента. Трамп не привел никаких комментариев к фотографиям. На обоих изображениях американские политики запечатлены со схожими жестами: их указательные пальцы направлены прямо на собеседников. Потом фотографии появились и на странице Белого дома в социальной сети Х. Фотография Хрущева и Никсона была сделана 24 июля 1959 года во время его визита в Советский Союз на открытие американской выставки "Промышленная продукция США". Диалоги между политиками вошли в историю как "Кухонные дебаты", поскольку частично проходили рядом с моделью американской кухни.Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250821/putin-2036638723.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034670636_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_781e5776bae8e639ecdf585c60094563.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, никита хрущев, кпсс, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Никита Хрущев, КПСС, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Трамп опубликовал в своей социальной сети две неожиданные фотографии
Трамп опубликовал фотографию с Путиным и снимок встречи Никсона и Хрущева