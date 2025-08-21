https://ria.ru/20250821/tramp-2036817642.html

Трамп опубликовал в своей социальной сети две неожиданные фотографии

Трамп опубликовал в своей социальной сети две неожиданные фотографии

Трамп опубликовал в своей социальной сети две неожиданные фотографии

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social фотографии переговоров с Владимиром Путиным на Аляске и снимок встречи первого секретаря ЦК КПСС

ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social фотографии переговоров с Владимиром Путиным на Аляске и снимок встречи первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева с Ричардом Никсоном в Москве в 1959 году, когда тот еще занимал должность вице-президента. Трамп не привел никаких комментариев к фотографиям. На обоих изображениях американские политики запечатлены со схожими жестами: их указательные пальцы направлены прямо на собеседников. Потом фотографии появились и на странице Белого дома в социальной сети Х. Фотография Хрущева и Никсона была сделана 24 июля 1959 года во время его визита в Советский Союз на открытие американской выставки "Промышленная продукция США". Диалоги между политиками вошли в историю как "Кухонные дебаты", поскольку частично проходили рядом с моделью американской кухни.Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.

