Трамп заявил, что Байден обрек Украину на поражение
Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что ожидает "интересные времена" в конфликте на Украине, не уточнив, что именно имеет в виду. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T17:42:00+03:00
2025-08-21T17:42:00+03:00
2025-08-21T18:49:00+03:00
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что ожидает "интересные времена" в конфликте на Украине, не уточнив, что именно имеет в виду. "Очень сложно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя… это как отличная спортивная команда с фантастической обороной, но не имеющей права на нападение. Шансов на победу нет! То же самое с Украиной и Россией", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. По словам главы Белого дома, бывший президент США Джо Байден, которого Трамп назвал "жуликоватым и совершенно некомпетентным", не позволил бы Украине "наносить ответные удары". "Как бы то ни было, эта война никогда бы не началась. Будь я президентом - без шанса. Впереди интересные времена", - отметил Трамп. В ходе встречи президента России Владимира Путина и Трампа на Аляске 15 августа российский лидер подтвердил, что конфликта на Украине не было бы, если бы Трамп был главой США.
