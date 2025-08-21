https://ria.ru/20250821/tramp-2036815118.html

Трамп заявил, что Байден обрек Украину на поражение

Трамп заявил, что Байден обрек Украину на поражение - РИА Новости, 21.08.2025

Трамп заявил, что Байден обрек Украину на поражение

Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что ожидает "интересные времена" в конфликте на Украине, не уточнив, что именно имеет в виду. РИА Новости, 21.08.2025

ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что ожидает "интересные времена" в конфликте на Украине, не уточнив, что именно имеет в виду. "Очень сложно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя… это как отличная спортивная команда с фантастической обороной, но не имеющей права на нападение. Шансов на победу нет! То же самое с Украиной и Россией", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. По словам главы Белого дома, бывший президент США Джо Байден, которого Трамп назвал "жуликоватым и совершенно некомпетентным", не позволил бы Украине "наносить ответные удары". "Как бы то ни было, эта война никогда бы не началась. Будь я президентом - без шанса. Впереди интересные времена", - отметил Трамп. В ходе встречи президента России Владимира Путина и Трампа на Аляске 15 августа российский лидер подтвердил, что конфликта на Украине не было бы, если бы Трамп был главой США.

