"Новый ультиматум Трампа". В США нашли "козырь" против Путина
17:09 21.08.2025 (обновлено: 22:57 21.08.2025)
"Новый ультиматум Трампа". В США нашли "козырь" против Путина
"Новый ультиматум Трампа". В США нашли "козырь" против Путина
сша
дональд трамп
санкции в отношении россии
россия
владимир путин
владимир зеленский
украина
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен объявить России новый ультиматум, который якобы заставит российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров с Владимиром Зеленским, пишет в своей колонке старший политический обозреватель Politico Джонатан Мартин."Трамп любит назначать даты, так почему бы не выдвинуть еще один ультиматум, как он это сделал летом? Если Путин не сядет за стол переговоров до 15 сентября — чуть более щедро, чем обычные "две недели" Трампа, — на Россию обрушится волна новых санкций", — говорится в статье.Как полагает журналист, без угрозы гарантированных последствий в случае бездействия такой встречи не произойдет. При этом Мартин уверяет, что на этот раз санкционная угроза должна сработать, поскольку "это будет полный набор вторичных санкций".Ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин готов ко встрече с Владимиром Зеленским, только если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны.В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям. В свою очередь, крупнейшие российские экономические партнеры — Китай, Индия и Бразилия, отмечали, что санкционные угрозы со стороны США не заставят их прекратить сотрудничество с Россией.
сша
россия
украина
сша, дональд трамп, санкции в отношении россии, россия, владимир путин, владимир зеленский, украина
США, Дональд Трамп, Санкции в отношении России, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен объявить России новый ультиматум, который якобы заставит российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров с Владимиром Зеленским, пишет в своей колонке старший политический обозреватель Politico Джонатан Мартин.
"Трамп любит назначать даты, так почему бы не выдвинуть еще один ультиматум, как он это сделал летом? Если Путин не сядет за стол переговоров до 15 сентября — чуть более щедро, чем обычные "две недели" Трампа, — на Россию обрушится волна новых санкций", — говорится в статье.
Как полагает журналист, без угрозы гарантированных последствий в случае бездействия такой встречи не произойдет. При этом Мартин уверяет, что на этот раз санкционная угроза должна сработать, поскольку "это будет полный набор вторичных санкций".
Ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин готов ко встрече с Владимиром Зеленским, только если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны.
В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям. В свою очередь, крупнейшие российские экономические партнеры — Китай, Индия и Бразилия, отмечали, что санкционные угрозы со стороны США не заставят их прекратить сотрудничество с Россией.
СШАДональд ТрампСанкции в отношении РоссииРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
