https://ria.ru/20250821/tramp-2036780668.html

"Новый ультиматум Трампа". В США нашли "козырь" против Путина

"Новый ультиматум Трампа". В США нашли "козырь" против Путина - РИА Новости, 21.08.2025

"Новый ультиматум Трампа". В США нашли "козырь" против Путина

Президент США Дональд Трамп должен объявить России новый ультиматум, который якобы заставит российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров с... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T17:09:00+03:00

2025-08-21T17:09:00+03:00

2025-08-21T22:57:00+03:00

сша

дональд трамп

санкции в отношении россии

россия

владимир путин

владимир зеленский

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен объявить России новый ультиматум, который якобы заставит российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров с Владимиром Зеленским, пишет в своей колонке старший политический обозреватель Politico Джонатан Мартин."Трамп любит назначать даты, так почему бы не выдвинуть еще один ультиматум, как он это сделал летом? Если Путин не сядет за стол переговоров до 15 сентября — чуть более щедро, чем обычные "две недели" Трампа, — на Россию обрушится волна новых санкций", — говорится в статье.Как полагает журналист, без угрозы гарантированных последствий в случае бездействия такой встречи не произойдет. При этом Мартин уверяет, что на этот раз санкционная угроза должна сработать, поскольку "это будет полный набор вторичных санкций".Ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин готов ко встрече с Владимиром Зеленским, только если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны.В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям. В свою очередь, крупнейшие российские экономические партнеры — Китай, Индия и Бразилия, отмечали, что санкционные угрозы со стороны США не заставят их прекратить сотрудничество с Россией.

https://ria.ru/20250821/krym-2036656761.html

https://ria.ru/20250820/rossiya-2036534280.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, дональд трамп, санкции в отношении россии, россия, владимир путин, владимир зеленский, украина