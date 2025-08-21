https://ria.ru/20250821/tramp-2036748436.html

СМИ узнали, что Трамп сказал Алиеву о следующих выборах президента

Президент США Дональд Трамп, заявил, что ему известно о том, что общественность хочет, чтобы он баллотировался на еще один президентский срок в 2028 году, пишет РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, заявил, что ему известно о том, что общественность хочет, чтобы он баллотировался на еще один президентский срок в 2028 году, пишет издание New York Post со ссылкой на источники. "Трамп показал (президенту Азербайджана Ильхаму - ред.) Алиеву кепку "Трамп 2028", заявив своему коллеге: "Знаете, на третий срок баллотироваться нельзя. Я на 28 пунктов выше, чем кто-либо другой. Все хотят, чтобы я баллотировался", - пишет издание. По сведениям газеты, Алиев, который в тот момент находился с визитом в Белом доме, в ответ поддержал идею еще одного президентского срока Трампа. Следующие выборы президента США должны пройти в 2028 году. Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок и заявил, что "есть пути", с помощью которых он сможет выдвинуться. При этом одна из поправок к конституции США гласит, что никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.

