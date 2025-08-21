https://ria.ru/20250821/tramp-2036748115.html

Трамп пригрозил школьным округам Калифорнии лишением финансирования

Трамп пригрозил школьным округам Калифорнии лишением финансирования - РИА Новости, 21.08.2025

Трамп пригрозил школьным округам Калифорнии лишением финансирования

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social пригрозил школьным округам Калифорнии лишением финансирования за несоблюдение политики правительства в... РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social пригрозил школьным округам Калифорнии лишением финансирования за несоблюдение политики правительства в отношении трансгендеров. "Любой школьный округ Калифорнии, который не соблюдает нашу политику в отношении трансгендеров, не будет получать финансирование", - написал американский лидер. В июле министерство юстиции США подало гражданский иск против Калифорнийского департамента образования по поводу того, что в штате позволяют трансгендерам участвовать в женских школьных спортивных соревнованиях Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях. В марте Белый дом заморозил 175 миллионов долларов, предназначенных для Пенсильванского университета (UPenn), из-за участия пловчихи-трансгендера Лии Томас в женских соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). 1 июля UPenn согласился отстранить трансгендерных спортсменов от женских соревнований и лишить рекордов Лию Томас.

