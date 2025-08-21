Трамп пригрозил школьным округам Калифорнии лишением финансирования
Трамп пригрозил лишить финансирования школы Калифорнии за несоблюдение политики
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social пригрозил школьным округам Калифорнии лишением финансирования за несоблюдение политики правительства в отношении трансгендеров.
"Любой школьный округ Калифорнии, который не соблюдает нашу политику в отношении трансгендеров, не будет получать финансирование", - написал американский лидер.
В июле министерство юстиции США подало гражданский иск против Калифорнийского департамента образования по поводу того, что в штате позволяют трансгендерам участвовать в женских школьных спортивных соревнованиях
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях. В марте Белый дом заморозил 175 миллионов долларов, предназначенных для Пенсильванского университета (UPenn), из-за участия пловчихи-трансгендера Лии Томас в женских соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). 1 июля UPenn согласился отстранить трансгендерных спортсменов от женских соревнований и лишить рекордов Лию Томас.
