Рейтинг@Mail.ru
Лидеры Европы около 30 раз поблагодарили Трампа во время публичной встречи - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/tramp-2036695366.html
Лидеры Европы около 30 раз поблагодарили Трампа во время публичной встречи
Лидеры Европы около 30 раз поблагодарили Трампа во время публичной встречи - РИА Новости, 21.08.2025
Лидеры Европы около 30 раз поблагодарили Трампа во время публичной встречи
Европейские лидеры около 30 раз поблагодарили президента США Дональда Трампа во время публичной встречи, пишет американская газета Wall Street Journal. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T13:00:00+03:00
2025-08-21T13:00:00+03:00
в мире
европа
сша
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035692997_0:126:2183:1354_1920x0_80_0_0_ae67b7710a7e97b742986e6c3f39e4d3.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Европейские лидеры около 30 раз поблагодарили президента США Дональда Трампа во время публичной встречи, пишет американская газета Wall Street Journal. "Европейские лидеры около 30 раз поблагодарили Трампа за его усилия во время публичной встречи", - говорится в публикации. По данным издания, европейские лидеры утверждают, что секретный способ привлечь внимание Трампа - научиться говорить на его языке. При этом газета отмечает, что изменение тона Трампа является результатом "болезненных уступок" Европы. "Дальнейшее развитие трансатлантических отношений вызывает глубокую обеспокоенность у европейцев, которые опасаются, что нынешняя поддержка Трампа может оказаться недолговечной", - пишет издание. Во вторник газета Wall Street Journal сообщала, что Владимир Зеленский более 10 раз поблагодарил Трампа во время их публичной встречи в Белом доме.
https://ria.ru/20250821/zelenskij-2036674813.html
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035692997_105:0:2078:1480_1920x0_80_0_0_9260f702e1ad1134106a659217719e29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, сша, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Европа, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Лидеры Европы около 30 раз поблагодарили Трампа во время публичной встречи

WSJ: европейские лидеры около 30 раз поблагодарили Трампа за его усилия

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Европейские лидеры около 30 раз поблагодарили президента США Дональда Трампа во время публичной встречи, пишет американская газета Wall Street Journal.
"Европейские лидеры около 30 раз поблагодарили Трампа за его усилия во время публичной встречи", - говорится в публикации.
По данным издания, европейские лидеры утверждают, что секретный способ привлечь внимание Трампа - научиться говорить на его языке. При этом газета отмечает, что изменение тона Трампа является результатом "болезненных уступок" Европы.
"Дальнейшее развитие трансатлантических отношений вызывает глубокую обеспокоенность у европейцев, которые опасаются, что нынешняя поддержка Трампа может оказаться недолговечной", - пишет издание.
Во вторник газета Wall Street Journal сообщала, что Владимир Зеленский более 10 раз поблагодарил Трампа во время их публичной встречи в Белом доме.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Зеленский попросил Трампа повлиять на Венгрию
11:45
 
В миреЕвропаСШАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала