Лидеры Европы около 30 раз поблагодарили Трампа во время публичной встречи

Европейские лидеры около 30 раз поблагодарили президента США Дональда Трампа во время публичной встречи, пишет американская газета Wall Street Journal. РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Европейские лидеры около 30 раз поблагодарили президента США Дональда Трампа во время публичной встречи, пишет американская газета Wall Street Journal. "Европейские лидеры около 30 раз поблагодарили Трампа за его усилия во время публичной встречи", - говорится в публикации. По данным издания, европейские лидеры утверждают, что секретный способ привлечь внимание Трампа - научиться говорить на его языке. При этом газета отмечает, что изменение тона Трампа является результатом "болезненных уступок" Европы. "Дальнейшее развитие трансатлантических отношений вызывает глубокую обеспокоенность у европейцев, которые опасаются, что нынешняя поддержка Трампа может оказаться недолговечной", - пишет издание. Во вторник газета Wall Street Journal сообщала, что Владимир Зеленский более 10 раз поблагодарил Трампа во время их публичной встречи в Белом доме.

