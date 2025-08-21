https://ria.ru/20250821/tramp-2036695366.html
Лидеры Европы около 30 раз поблагодарили Трампа во время публичной встречи
Лидеры Европы около 30 раз поблагодарили Трампа во время публичной встречи - РИА Новости, 21.08.2025
Лидеры Европы около 30 раз поблагодарили Трампа во время публичной встречи
Европейские лидеры около 30 раз поблагодарили президента США Дональда Трампа во время публичной встречи, пишет американская газета Wall Street Journal. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T13:00:00+03:00
2025-08-21T13:00:00+03:00
2025-08-21T13:00:00+03:00
в мире
европа
сша
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035692997_0:126:2183:1354_1920x0_80_0_0_ae67b7710a7e97b742986e6c3f39e4d3.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Европейские лидеры около 30 раз поблагодарили президента США Дональда Трампа во время публичной встречи, пишет американская газета Wall Street Journal. "Европейские лидеры около 30 раз поблагодарили Трампа за его усилия во время публичной встречи", - говорится в публикации. По данным издания, европейские лидеры утверждают, что секретный способ привлечь внимание Трампа - научиться говорить на его языке. При этом газета отмечает, что изменение тона Трампа является результатом "болезненных уступок" Европы. "Дальнейшее развитие трансатлантических отношений вызывает глубокую обеспокоенность у европейцев, которые опасаются, что нынешняя поддержка Трампа может оказаться недолговечной", - пишет издание. Во вторник газета Wall Street Journal сообщала, что Владимир Зеленский более 10 раз поблагодарил Трампа во время их публичной встречи в Белом доме.
https://ria.ru/20250821/zelenskij-2036674813.html
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035692997_105:0:2078:1480_1920x0_80_0_0_9260f702e1ad1134106a659217719e29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, сша, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Европа, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Лидеры Европы около 30 раз поблагодарили Трампа во время публичной встречи
WSJ: европейские лидеры около 30 раз поблагодарили Трампа за его усилия