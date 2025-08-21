https://ria.ru/20250821/tramp-2036616638.html

СМИ раскрыли план Запада в отношении Трампа

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Европейские политики не верят в успех мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине, но продолжают на словах поддерживать его, как бы заманивая американского лидера в ловушку, пишет газета Politico по ссылкой на высокопоставленных дипломатов."План состоит в том, чтобы подыгрывать мирным усилиям Трампа до тех пор, пока он не поймет, что Путин не настроен серьезно прекратить конфликт", — говорится в материале.Как утверждает издание, европейские политики выбрали стратегию похвалы и лести по отношению к хозяину Белого дома в надежде, что рано или поздно он примет их сторону.По словам одного из дипломатов, европейцы поддерживают посреднические усилия США по урегулированию конфликта не из-за их эффективности, а чтобы проверить серьезность намерений России.В понедельник Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

