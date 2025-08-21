Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли план Запада в отношении Трампа
00:34 21.08.2025 (обновлено: 01:43 21.08.2025)
СМИ раскрыли план Запада в отношении Трампа
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Европейские политики не верят в успех мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине, но продолжают на словах поддерживать его, как бы заманивая американского лидера в ловушку, пишет газета Politico по ссылкой на высокопоставленных дипломатов."План состоит в том, чтобы подыгрывать мирным усилиям Трампа до тех пор, пока он не поймет, что Путин не настроен серьезно прекратить конфликт", — говорится в материале.Как утверждает издание, европейские политики выбрали стратегию похвалы и лести по отношению к хозяину Белого дома в надежде, что рано или поздно он примет их сторону.По словам одного из дипломатов, европейцы поддерживают посреднические усилия США по урегулированию конфликта не из-за их эффективности, а чтобы проверить серьезность намерений России.В понедельник Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
© Фото : The White HouseВстреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
© Фото : The White House
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Зеленский кое-что утаил от Трампа: разбор эксперта по языку тела
Вчера, 17:27
Истребитель-бомбардировщик F-35 - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Европа хочет, чтобы Трамп разместил истребители в Румынии, пишет Times
Вчера, 23:13
 
