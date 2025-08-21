https://ria.ru/20250821/tovar-2036632248.html

Названы самые подешевевшие товары в июле

Названы самые подешевевшие товары в июле - РИА Новости, 21.08.2025

Названы самые подешевевшие товары в июле

Яйца, сладкий перец и виноград стали самыми подешевевшими продуктовыми товарами в июле 2025 года в России - их цены за год снизились на 23%, 13% и 10%... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T05:55:00+03:00

2025-08-21T05:55:00+03:00

2025-08-21T06:06:00+03:00

экономика

россия

ростовская область

республика адыгея

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1753955353_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_0d389dfba0fb4e8ca598901e8a72de33.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Яйца, сладкий перец и виноград стали самыми подешевевшими продуктовыми товарами в июле 2025 года в России - их цены за год снизились на 23%, 13% и 10% соответственно, рассказала РИА Новости эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгении Траутман. "Согласно индексу потребительских цен за июль 2025 года, рассчитанному относительно июля 2024 года (данные Росстат) среди продовольственных товаров лидером удешевления стало куриное яйцо, его стоимость за десяток за год снизилась на 23%. В ТОП-10 наиболее подешевевших за год товаров также вошли некоторые овощи, фрукты, а также крупы", - сказала Траутман. Самые дешевые куриные яйца продаются в Чувашии - десяток стоит 56,65 рубля (среднее значение по России - 83,16 рубля), самый дешевый перец - в Ростовской области - 181,8 рубля против 249,61 рубля в среднем по России, а самый дешевый виноград - в Адыгее, 201,7 рубля против среднероссийской цены в 317,677 рубля. Так, в июле на 6% в годовом выражении подешевели огурцы и сахар-песок, на 4% - гречка, на 2% - свежие помидоры, и на 1% - бананы, рис шлифованный и капуста белокочанная. "В августе будет продолжение сезонного замедления роста цен, так как обычно в этом месяце инфляционное дно - самые низкие, как правило темпы инфляции, что обусловлено сезонным удешевлением овощей, в том числе овощей борщевого набора", - добавила эксперт. Из непродовольственных товаров сильнее всего подешевели роботы-пылесосы - на 11%, телевизоры, планшеты, электропылесосы и смартфоны - на 8%, а также беспроводные наушники, электроутюги, смарт-часы и ноутбуки - на 7%. Моноблоки подешевели на 6% в годовом выражении.

https://ria.ru/20250813/marketpleys-2034917127.html

https://ria.ru/20250819/indeks-2036216185.html

россия

ростовская область

республика адыгея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, ростовская область, республика адыгея, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), федеральная служба государственной статистики (росстат)