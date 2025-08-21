https://ria.ru/20250821/tobolsk-2036660232.html

В Тобольске ветеран СВО не смог попасть в медучреждение

ТЮМЕНЬ, 21 авг - РИА Новости. Ветеран специальной военной операции с инвалидностью из-за отсутствия пандуса не смог попасть в одно из лечебных учреждений города Тобольска, после опубликованной им в соцсетях жалобы прокуратура Тюменской области организовала проверку. Инцидент произошел 19 августа. Описывая его в местном паблике, мужчина сообщил, что он ветеран спецоперации, инвалид-колясочник, должен был на медосмотре пройти кабинет нарколога, но в здание из-за отсутствия пандуса попасть не смог, подняться в кабинет на второй этаж в коляске тоже бы не смог, а супругу врачи не хотели принимать, ожидающие приема другие пациенты отказались пропускать ее вне очереди. "В средствах массовой информации распространяются сведения о том, что в Тобольске ветеран специальной военной операции, передвигающийся на инвалидной коляске, не смог попасть в медицинское учреждение и получить услугу из-за отсутствия пандуса у здания. Прокуратура Тюменской области организовала по данному факту проведение проверки", - сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Отмечается, что прокуратура намерена оценить исполнение требований федерального законодательства при оказании медицинской помощи, в том числе гражданам с ограниченными возможностями, и по итогам проверки рассмотреть вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ранее в департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что оказание помощи ветерану специальной военной операции в Тобольске взято на контроль, будет проведена внутренняя служебная проверка, по результатам которой будут приняты меры. Также отмечалось, что в расположенном в городе филиале №2 Областной клинической психиатрической больнице есть мобильный пандус, который выносит и устанавливает администратор поликлиники, а затем помогает подняться маломобильным гражданам, все виды медуслуг для таких посетителей оказываются на первом этаже учреждения.

