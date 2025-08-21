Рейтинг@Mail.ru
В Тобольске ветеран СВО не смог попасть в медучреждение - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/tobolsk-2036660232.html
В Тобольске ветеран СВО не смог попасть в медучреждение
В Тобольске ветеран СВО не смог попасть в медучреждение - РИА Новости, 21.08.2025
В Тобольске ветеран СВО не смог попасть в медучреждение
Ветеран специальной военной операции с инвалидностью из-за отсутствия пандуса не смог попасть в одно из лечебных учреждений города Тобольска, после... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T10:25:00+03:00
2025-08-21T10:25:00+03:00
тюменская область
тобольск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149835/41/1498354112_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_fd49b665cf2bb9950161b5d286ed149b.jpg
ТЮМЕНЬ, 21 авг - РИА Новости. Ветеран специальной военной операции с инвалидностью из-за отсутствия пандуса не смог попасть в одно из лечебных учреждений города Тобольска, после опубликованной им в соцсетях жалобы прокуратура Тюменской области организовала проверку. Инцидент произошел 19 августа. Описывая его в местном паблике, мужчина сообщил, что он ветеран спецоперации, инвалид-колясочник, должен был на медосмотре пройти кабинет нарколога, но в здание из-за отсутствия пандуса попасть не смог, подняться в кабинет на второй этаж в коляске тоже бы не смог, а супругу врачи не хотели принимать, ожидающие приема другие пациенты отказались пропускать ее вне очереди. "В средствах массовой информации распространяются сведения о том, что в Тобольске ветеран специальной военной операции, передвигающийся на инвалидной коляске, не смог попасть в медицинское учреждение и получить услугу из-за отсутствия пандуса у здания. Прокуратура Тюменской области организовала по данному факту проведение проверки", - сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Отмечается, что прокуратура намерена оценить исполнение требований федерального законодательства при оказании медицинской помощи, в том числе гражданам с ограниченными возможностями, и по итогам проверки рассмотреть вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ранее в департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что оказание помощи ветерану специальной военной операции в Тобольске взято на контроль, будет проведена внутренняя служебная проверка, по результатам которой будут приняты меры. Также отмечалось, что в расположенном в городе филиале №2 Областной клинической психиатрической больнице есть мобильный пандус, который выносит и устанавливает администратор поликлиники, а затем помогает подняться маломобильным гражданам, все виды медуслуг для таких посетителей оказываются на первом этаже учреждения.
https://ria.ru/20250717/medvedev-2029809051.html
https://ria.ru/20250214/prokuratura-1999349555.html
тюменская область
тобольск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149835/41/1498354112_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_211bd9782c95e663903358bf389555a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тюменская область, тобольск, происшествия
Тюменская область, Тобольск, Происшествия
В Тобольске ветеран СВО не смог попасть в медучреждение

В Тобольске ветеран СВО не смог попасть в медучреждение из-за отсутствия пандуса

© Fotolia / Magdal3naИнвалидная коляска
Инвалидная коляска - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Fotolia / Magdal3na
Инвалидная коляска. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 21 авг - РИА Новости. Ветеран специальной военной операции с инвалидностью из-за отсутствия пандуса не смог попасть в одно из лечебных учреждений города Тобольска, после опубликованной им в соцсетях жалобы прокуратура Тюменской области организовала проверку.
Инцидент произошел 19 августа. Описывая его в местном паблике, мужчина сообщил, что он ветеран спецоперации, инвалид-колясочник, должен был на медосмотре пройти кабинет нарколога, но в здание из-за отсутствия пандуса попасть не смог, подняться в кабинет на второй этаж в коляске тоже бы не смог, а супругу врачи не хотели принимать, ожидающие приема другие пациенты отказались пропускать ее вне очереди.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Медведев выразил уверенность, что ветераны СВО достойно выступят в ЕДГ
17 июля, 21:23
"В средствах массовой информации распространяются сведения о том, что в Тобольске ветеран специальной военной операции, передвигающийся на инвалидной коляске, не смог попасть в медицинское учреждение и получить услугу из-за отсутствия пандуса у здания. Прокуратура Тюменской области организовала по данному факту проведение проверки", - сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Отмечается, что прокуратура намерена оценить исполнение требований федерального законодательства при оказании медицинской помощи, в том числе гражданам с ограниченными возможностями, и по итогам проверки рассмотреть вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ранее в департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что оказание помощи ветерану специальной военной операции в Тобольске взято на контроль, будет проведена внутренняя служебная проверка, по результатам которой будут приняты меры. Также отмечалось, что в расположенном в городе филиале №2 Областной клинической психиатрической больнице есть мобильный пандус, который выносит и устанавливает администратор поликлиники, а затем помогает подняться маломобильным гражданам, все виды медуслуг для таких посетителей оказываются на первом этаже учреждения.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В Сургуте ветеран СВО ползает по лестницам, чтобы добраться до квартиры
14 февраля, 12:30
 
Тюменская областьТобольскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала