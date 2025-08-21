https://ria.ru/20250821/test-2036837497.html

В России зарегистрировали первую тест-систему для подбора терапии при РМЖ

2025-08-21T19:05:00+03:00

2025-08-21T19:05:00+03:00

2025-08-21T19:12:00+03:00

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

первый мгму имени сеченова

рак

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Первую отечественную тест-систему для подбора таргетной терапии при раке молочной железы (РМЖ) зарегистрировали в России, сообщили журналистам в пресс-службе Сеченовского университета. "Созданный в Сеченовском университете первый российский высокотехнологичный генетический тест нового поколения "Таргет РМЖ" для пациенток с раком молочной железы получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что с помощью теста онкологи и специалисты клинических лабораторий будут выявлять мутации в генах, провоцирующие развитие наследственного рака молочной железы, и одновременно определять чувствительность к таргетным препаратам. "Тест-систему разработали в индустриальной лаборатории прикладных геномных технологий Первого МГМУ совместно с Центром молекулярной онкологии "ОнкоАтлас". Ранее она успешно прошла клинические испытания в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени П. А. Герцена", - пояснили в вузе. В качестве научной методики такое тестирование уже сегодня применяют в Клиническом центре наук о здоровье Сеченовского университета. Сейчас, когда медицинское изделие получило регистрационное удостоверение Росздравнадзора, его будут тиражировать и в другие клиники страны, рассказали в учебном заведении.

Новости

