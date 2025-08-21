https://ria.ru/20250821/test-2036625753.html

В России разработали тест для быстрого выявления бруцеллеза

В России разработали тест для быстрого выявления бруцеллеза - РИА Новости, 21.08.2025

В России разработали тест для быстрого выявления бруцеллеза

Ученые Роспотребнадзора разработали тест для быстрого выявления бруцеллёза, результаты можно получить всего за 90 минут, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T03:37:00+03:00

2025-08-21T03:37:00+03:00

2025-08-21T03:37:00+03:00

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/77537/04/775370445_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_14b36edaef4a24883174179817a822f7.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ученые Роспотребнадзора разработали тест для быстрого выявления бруцеллёза, результаты можно получить всего за 90 минут, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Специалисты Российского противочумного института "Микроб", Роспотребнадзора, сделали значительный шаг в области диагностики инфекционных заболеваний, разработав тест для быстрого выявления возбудителя бруцеллёза. Разработка велась в рамках реализации федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья", - рассказали в ведомстве. Там уточнили, что новый тест обладает высокой точностью и скоростью реакции. Так, результаты можно получить за 90 минут, что в два раза быстрее по сравнению с существующими методами. "Институт "Микроб" Роспотребнадзора способен производить до 5 тысяч тестов в год, что обеспечит необходимый уровень контроля за бруцеллёзом в стране", - пояснили в пресс-службе. Бруцеллёз - опасное инфекционно-аллергическое заболевание, вызванное бактериями Brucella. Оно распространено по всему миру. Основными носителями инфекции являются домашние животные, особенно мелкий и крупный рогатый скот. Из-за слабо выраженных симптомов, схожих с признаками многих других заболеваний, своевременная диагностика затрудняется, что часто приводит к позднему выявлению болезни. Поэтому быстрая идентификация возбудителя в образцах от человека является критически важной.

https://ria.ru/20250815/opukholi-2035526136.html

https://ria.ru/20250819/uchenye-2036197026.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)