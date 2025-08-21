Рейтинг@Mail.ru
В России разработали тест для быстрого выявления бруцеллеза
В России разработали тест для быстрого выявления бруцеллеза
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ученые Роспотребнадзора разработали тест для быстрого выявления бруцеллёза, результаты можно получить всего за 90 минут, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Специалисты Российского противочумного института "Микроб", Роспотребнадзора, сделали значительный шаг в области диагностики инфекционных заболеваний, разработав тест для быстрого выявления возбудителя бруцеллёза. Разработка велась в рамках реализации федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья", - рассказали в ведомстве. Там уточнили, что новый тест обладает высокой точностью и скоростью реакции. Так, результаты можно получить за 90 минут, что в два раза быстрее по сравнению с существующими методами. "Институт "Микроб" Роспотребнадзора способен производить до 5 тысяч тестов в год, что обеспечит необходимый уровень контроля за бруцеллёзом в стране", - пояснили в пресс-службе. Бруцеллёз - опасное инфекционно-аллергическое заболевание, вызванное бактериями Brucella. Оно распространено по всему миру. Основными носителями инфекции являются домашние животные, особенно мелкий и крупный рогатый скот. Из-за слабо выраженных симптомов, схожих с признаками многих других заболеваний, своевременная диагностика затрудняется, что часто приводит к позднему выявлению болезни. Поэтому быстрая идентификация возбудителя в образцах от человека является критически важной.
