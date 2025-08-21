https://ria.ru/20250821/telegram-2036753709.html

В МВД рассказали о новой схеме мошенничества при оплате ЖКХ

2025-08-21T15:37:00+03:00

технологии

telegram

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

тсж

общество

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Мошенники создали бота в Telegram, имитирующего интерфейс сервисов по оплате ЖКХ, и под видом проверки похищают данные россиян, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "В мессенджерах или соцсетях рассылаются сообщения от имени УК, ТСЖ или аварийных служб. Текст содержит угрозы скорого отключения услуг (воды, света) или крупных штрафов из-за непереданных показаний счетчиков. Упор делается на срочность — "последний срок до 25 числа". Предлагается решить проблему через Telegram-бота", - говорится в сообщении. Правоохранители пояснили, что бот имитирует интерфейс госсервисов, например, ГИС ЖКХ, и под видом проверки запрашивает конфиденциальные данные, такие как ФИО, паспорт, СНИЛС, ИНН, номер телефона. После их ввода жертве приходит ложное сообщение "Роскомнадзора", что её данные якобы перехвачены мошенниками. Чтобы избежать их утечки, “сотрудники” предлагают по ссылке из сообщения в оперативном порядке связаться с ними. "Лжесотрудник, используя ранее полученные данные, убеждает жертву в своей легитимности. Под предлогом "защиты счетов" или "блокировки кредитов" выманивает коды из СМС, реквизиты карт или переводы на "безопасные счета", - уточнили в ведомстве. Полицейские напомнили, что сообщения о перехвате данных, взломе аккаунта, подозрительной активности и просьбы перезвонить — это обман. Необходимо самостоятельно по номеру с официального сайта позвонить в поддержку банка или УК для проверки, заявили в управлении.

