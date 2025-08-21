https://ria.ru/20250821/tela-2036796097.html
Тела погибших в Кабардино-Балкарии альпинистов эвакуировали
НАЛЬЧИК, 21 авг – РИА Новости. Тела двух альпинистов из Перми, погибших во время восхождения в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, эвакуировали на высоту 3200 метров для дальнейшей транспортировки с помощью авиации, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. В среду в верховьях ущелья Адыл-су, пик Виа-тау (высота около 3700 метров), сорвались два альпиниста из Перми и получили травмы, несовместимые с жизнью. На место выдвинулись спасатели. Утром в четверг на поисковые работы из альплагеря "Уллу-тау" пешком выдвинулись 30 человек - спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, сотрудники погрануправления ФСБ России по КБР и общественники. "По состоянию на 16.00 мск поисковые работы в ущелье Адыл-су приостановлены. Тела альпинистов эвакуировали на высоту 3200 метров. Завтра планируется применение авиации для транспортировки тел погибших", - говорится в сообщении. СК проводит доследственную проверку по данному факту.
