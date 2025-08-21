https://ria.ru/20250821/tatarstan-2036865514.html

В Татарстане произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

Две женщины погибли и шесть человек госпитализированы в результате ДТП с участием трех автомобилей в Пестречинском районе Татарстана, сообщает прокуратура... РИА Новости, 21.08.2025

КАЗАНЬ, 21 авг – РИА Новости. Две женщины погибли и шесть человек госпитализированы в результате ДТП с участием трех автомобилей в Пестречинском районе Татарстана, сообщает прокуратура республики. "Сегодня, 21 августа, у села Пановка Пестречинского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2114". От удара отечественный автомобиль столкнулся с еще одним автомобилем марки Daewoo Nexia, двигавшимся в попутном направлении", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, в результате ДТП две пассажирки автомобиля "ВАЗ-2114" погибли на месте, еще шесть человек госпитализированы. На место происшествия выехал прокурор Пестречинского района. Организована проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

