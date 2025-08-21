Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
21:54 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/tatarstan-2036865514.html
В Татарстане произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
В Татарстане произошло массовое ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.08.2025
В Татарстане произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
Две женщины погибли и шесть человек госпитализированы в результате ДТП с участием трех автомобилей в Пестречинском районе Татарстана, сообщает прокуратура... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T21:54:00+03:00
2025-08-21T21:54:00+03:00
происшествия
kia rio
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147929/18/1479291883_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_1d17045cf3b2d9ed0d566f2f9efc7541.jpg
КАЗАНЬ, 21 авг – РИА Новости. Две женщины погибли и шесть человек госпитализированы в результате ДТП с участием трех автомобилей в Пестречинском районе Татарстана, сообщает прокуратура республики. "Сегодня, 21 августа, у села Пановка Пестречинского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2114". От удара отечественный автомобиль столкнулся с еще одним автомобилем марки Daewoo Nexia, двигавшимся в попутном направлении", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, в результате ДТП две пассажирки автомобиля "ВАЗ-2114" погибли на месте, еще шесть человек госпитализированы. На место происшествия выехал прокурор Пестречинского района. Организована проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.
https://ria.ru/20250519/dtp-2017843944.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
происшествия, kia rio
Происшествия, Kia Rio
В Татарстане произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

В Татарстане при массовом ДТП погибли двое человек

© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
КАЗАНЬ, 21 авг – РИА Новости. Две женщины погибли и шесть человек госпитализированы в результате ДТП с участием трех автомобилей в Пестречинском районе Татарстана, сообщает прокуратура республики.
"Сегодня, 21 августа, у села Пановка Пестречинского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2114". От удара отечественный автомобиль столкнулся с еще одним автомобилем марки Daewoo Nexia, двигавшимся в попутном направлении", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в результате ДТП две пассажирки автомобиля "ВАЗ-2114" погибли на месте, еще шесть человек госпитализированы.
На место происшествия выехал прокурор Пестречинского района. Организована проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Автомобиль дорожно-патрульной службы
Крупные ДТП в России в 2025 году
19 мая, 14:52
 
Происшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
