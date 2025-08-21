https://ria.ru/20250821/tatarstan-2036841154.html
В татарстанских школах тестируют сервис прохода по биометрии
В татарстанских школах тестируют сервис прохода по биометрии
КАЗАНЬ, 21 авг - РИА Новости. Сервис прохода по биометрии тестируется в 20 школах Татарстана - он станет альтернативой карточкам и пропускам, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Инструментами комплексного территориального развития становятся искусственный интеллект, системы управления транспортными потоками, цифровые государственные услуги, а также биометрические технологии. Так, в Республике Татарстан тестируется сервис защищенного прохода в школы с использованием биометрии. Он станет альтернативой карточкам и пропускам. Специальное оборудование уже установлено в 20 пилотных школах региона", - сказали в аппарате. Сервис прохода в школу по биометрии реализован на базе Единой биометрической системы (ЕБС), в его основе лежат российские программные и аппаратные решения. Все установленные в школах устройства сертифицированы и одобрены к применению отраслевыми регуляторами, добавили в аппарате. Там напомнили, что пользователи ЕБС могут сами управлять своими данными: возможность проверить срок действия биометрии или отозвать согласие на ее обработку есть на портале "Госуслуги". Биометрические образцы хранятся в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных. "Как и в любых других сервисах, применение биометрии для прохода в учебные заведения строго добровольно. Учащиеся и их родители будут самостоятельно решать, нужно ли подключать такую услугу. Новая технология приходит на смену картам и пропускам. В отличие от пропуска – её нельзя потерять или передать постороннему человеку", - приводятся слова Григоренко в сообщении аппарата.
