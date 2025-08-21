Рейтинг@Mail.ru
10:48 21.08.2025
В Финляндии назвали дату начала разбирательства по делу танкера Eagle S

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Судебное разбирательство по делу предполагаемого повреждения кабелей в Балтийском море танкером Eagle S начнется в Финляндии 25 августа, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle.
Замгенпрокурора Финляндии на прошлой неделе предъявил обвинения трем членам экипажа танкера Eagle S в умышленном повреждении кабелей в Балтийском море в декабре.
Финские правоохранители задержали танкер Eagle S под флагом Островов Кука в декабре 2024 года по подозрению в повреждении электрокабеля EstLink 2 и еще четырех кабелей связи. Тогда же финская таможня бездоказательно стала утверждать, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. В марте полиция сняла арест с танкера и разрешила судну и некоторым членам экипажа покинуть страну.
"Капитану, старшему и второму помощникам капитана предъявлены обвинения в связи с инцидентами. Судебный процесс начнется в окружном суде Хельсинки в понедельник", - говорится в сообщении.
Капитан судна Давид Вадачкория отрицает вину экипажа в умышленном повреждении кабелей.
"Мы отрицаем все преступления. На сегодняшний день я даже не уверен на 100%, что именно наш якорь перерезал кабели", - сказал он Yle.
Он также рассказал Yle, что члены экипажа не заметили волочение якоря по дну и остановили судно сразу, когда финские правоохранители связались с ними и приказали прекратить движение.
По словам капитана, вооруженные представители властей могли спровоцировать инцидент на море, когда высадились на борт судна из вертолетов в полной боевой экипировке.
"То, что они сделали, было серьезным нарушением безопасности мореплавания. Мы выполнили все их приказы. У них не было причин вести себя так агрессивно", - добавил он.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов в феврале заявил РИА Новости, что финские власти не опровергли сообщения СМИ о том, что следствие не нашло следов причастности России к инциденту с кабелем EstLink 2.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.
Танкер Eagle S - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Финляндии предъявили обвинение трем членам экипажа танкера Eagle S
12 августа, 13:39
 
