Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка в ДНР

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения украинского танка Т-64БВ расчетами FPV-дронов на мирноградском направлении в ДНР. РИА Новости, 21.08.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения украинского танка Т-64БВ расчетами FPV-дронов на мирноградском направлении в ДНР. "В ходе разведывательных мероприятий севернее населенного пункта Ивановка на мирноградском направлении... был обнаружен движущийся танк Т-64БВ ВСУ. По занятой танком противника замаскированной позиции была нанесена серия ударов расчетами FPV-дронов центра "Рубикон" и операторами БПЛА 29 ОА", - говорится в сообщении. Как отметили в министерстве, средствами объективного контроля наблюдалось интенсивное возгорание боевой машины с последующей детонацией боекомплекта. "В результате совместной боевой работы расчетов ударных БПЛА танк украинских националистов был уничтожен", - добавили в МО РФ.

