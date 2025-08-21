Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка в ДНР - РИА Новости, 21.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:17 21.08.2025
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка в ДНР
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения украинского танка Т-64БВ расчетами FPV-дронов на мирноградском направлении в ДНР. РИА Новости, 21.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения украинского танка Т-64БВ расчетами FPV-дронов на мирноградском направлении в ДНР. "В ходе разведывательных мероприятий севернее населенного пункта Ивановка на мирноградском направлении... был обнаружен движущийся танк Т-64БВ ВСУ. По занятой танком противника замаскированной позиции была нанесена серия ударов расчетами FPV-дронов центра "Рубикон" и операторами БПЛА 29 ОА", - говорится в сообщении. Как отметили в министерстве, средствами объективного контроля наблюдалось интенсивное возгорание боевой машины с последующей детонацией боекомплекта. "В результате совместной боевой работы расчетов ударных БПЛА танк украинских националистов был уничтожен", - добавили в МО РФ.
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения украинского танка Т-64БВ расчетами FPV-дронов на мирноградском направлении в ДНР.
"В ходе разведывательных мероприятий севернее населенного пункта Ивановка на мирноградском направлении... был обнаружен движущийся танк Т-64БВ ВСУ. По занятой танком противника замаскированной позиции была нанесена серия ударов расчетами FPV-дронов центра "Рубикон" и операторами БПЛА 29 ОА", - говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, средствами объективного контроля наблюдалось интенсивное возгорание боевой машины с последующей детонацией боекомплекта. "В результате совместной боевой работы расчетов ударных БПЛА танк украинских националистов был уничтожен", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
