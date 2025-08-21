https://ria.ru/20250821/tank-2036802953.html
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка в ДНР
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка в ДНР - РИА Новости, 21.08.2025
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка в ДНР
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения украинского танка Т-64БВ расчетами FPV-дронов на мирноградском направлении в ДНР. РИА Новости, 21.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения украинского танка Т-64БВ расчетами FPV-дронов на мирноградском направлении в ДНР. "В ходе разведывательных мероприятий севернее населенного пункта Ивановка на мирноградском направлении... был обнаружен движущийся танк Т-64БВ ВСУ. По занятой танком противника замаскированной позиции была нанесена серия ударов расчетами FPV-дронов центра "Рубикон" и операторами БПЛА 29 ОА", - говорится в сообщении. Как отметили в министерстве, средствами объективного контроля наблюдалось интенсивное возгорание боевой машины с последующей детонацией боекомплекта. "В результате совместной боевой работы расчетов ударных БПЛА танк украинских националистов был уничтожен", - добавили в МО РФ.
россия
донецкая народная республика
Уничтожение украинского танка Т-64БВ в ДНР
Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинского танка Т-64БВ расчетами FPV-дронов на мирноградском направлении в ДНР.
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка в ДНР
Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка Т-64БВ в ДНР