Таксист заявил, что Блиновский не имеет к нему претензий после драки
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Водитель московского такси Сергей после конфликта супругом "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексеем заявил РИА Новости, что стороны претензий друг к другу не имеют. "Друг к другу претензий не имеем… Разошлись по-дружески, можно сказать", - сообщил он. Ранее Сергей рассказал РИА Новости, что при повороте во двор мотоциклист пытался его обогнать справа, что является нарушением ПДД, он не успел затормозить, как результат - снесенное боковое зеркало. Затем мужчины повздорили, и таксист, по его словам, в ответ на агрессивное поведение оппонента дважды ударил Блиновского. Кроме того, как Сергей сообщил журналистам, вызванный им наряд ДПС именно его признал виновным в ДТП, сам таксист с этим не согласен. Блиновский, у которого подбит глаз, а из-под шапки видна местами окровавленная белая повязка, сообщил РИА Новости, что у него все хорошо и госпитализация ему не нужна. Позже он на мотоцикле покинул место ДТП.
