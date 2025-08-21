Рейтинг@Mail.ru
Таксист заявил, что Блиновский не имеет к нему претензий после драки - РИА Новости, 21.08.2025
13:04 21.08.2025
Таксист заявил, что Блиновский не имеет к нему претензий после драки
Таксист заявил, что Блиновский не имеет к нему претензий после драки
Таксист заявил, что Блиновский не имеет к нему претензий после драки
Водитель московского такси Сергей после конфликта супругом "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексеем заявил РИА Новости, что стороны претензий друг к другу
елена блиновская
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Водитель московского такси Сергей после конфликта супругом "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексеем заявил РИА Новости, что стороны претензий друг к другу не имеют. "Друг к другу претензий не имеем… Разошлись по-дружески, можно сказать", - сообщил он. Ранее Сергей рассказал РИА Новости, что при повороте во двор мотоциклист пытался его обогнать справа, что является нарушением ПДД, он не успел затормозить, как результат - снесенное боковое зеркало. Затем мужчины повздорили, и таксист, по его словам, в ответ на агрессивное поведение оппонента дважды ударил Блиновского. Кроме того, как Сергей сообщил журналистам, вызванный им наряд ДПС именно его признал виновным в ДТП, сам таксист с этим не согласен. Блиновский, у которого подбит глаз, а из-под шапки видна местами окровавленная белая повязка, сообщил РИА Новости, что у него все хорошо и госпитализация ему не нужна. Позже он на мотоцикле покинул место ДТП.
елена блиновская
Елена Блиновская
Таксист заявил, что Блиновский не имеет к нему претензий после драки

Таксист Сергей заявил, что с мужем Блиновской после ДТП разошлись по-дружески

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Водитель московского такси Сергей после конфликта супругом "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексеем заявил РИА Новости, что стороны претензий друг к другу не имеют.
"Друг к другу претензий не имеем… Разошлись по-дружески, можно сказать", - сообщил он.
Ранее Сергей рассказал РИА Новости, что при повороте во двор мотоциклист пытался его обогнать справа, что является нарушением ПДД, он не успел затормозить, как результат - снесенное боковое зеркало. Затем мужчины повздорили, и таксист, по его словам, в ответ на агрессивное поведение оппонента дважды ударил Блиновского.
Кроме того, как Сергей сообщил журналистам, вызванный им наряд ДПС именно его признал виновным в ДТП, сам таксист с этим не согласен.
Блиновский, у которого подбит глаз, а из-под шапки видна местами окровавленная белая повязка, сообщил РИА Новости, что у него все хорошо и госпитализация ему не нужна. Позже он на мотоцикле покинул место ДТП.
Муж Блиновской покинул место ДТП после драки с таксистом
