https://ria.ru/20250821/taksist-2036695938.html

Таксист заявил, что Блиновский не имеет к нему претензий после драки

Таксист заявил, что Блиновский не имеет к нему претензий после драки - РИА Новости, 21.08.2025

Таксист заявил, что Блиновский не имеет к нему претензий после драки

Водитель московского такси Сергей после конфликта супругом "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексеем заявил РИА Новости, что стороны претензий друг к другу РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T13:04:00+03:00

2025-08-21T13:04:00+03:00

2025-08-21T13:04:00+03:00

елена блиновская

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036687903_11:0:1264:705_1920x0_80_0_0_6b9d6a32b6904db2278c52b4b29fa3f5.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Водитель московского такси Сергей после конфликта супругом "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексеем заявил РИА Новости, что стороны претензий друг к другу не имеют. "Друг к другу претензий не имеем… Разошлись по-дружески, можно сказать", - сообщил он. Ранее Сергей рассказал РИА Новости, что при повороте во двор мотоциклист пытался его обогнать справа, что является нарушением ПДД, он не успел затормозить, как результат - снесенное боковое зеркало. Затем мужчины повздорили, и таксист, по его словам, в ответ на агрессивное поведение оппонента дважды ударил Блиновского. Кроме того, как Сергей сообщил журналистам, вызванный им наряд ДПС именно его признал виновным в ДТП, сам таксист с этим не согласен. Блиновский, у которого подбит глаз, а из-под шапки видна местами окровавленная белая повязка, сообщил РИА Новости, что у него все хорошо и госпитализация ему не нужна. Позже он на мотоцикле покинул место ДТП.

https://ria.ru/20250821/blinovskaja-2036685723.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

елена блиновская