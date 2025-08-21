https://ria.ru/20250821/taksi-2036690465.html

Водитель такси раскрыл подробности драки с мужем Блиновской

Водитель такси раскрыл подробности драки с мужем Блиновской - РИА Новости, 21.08.2025

Водитель такси раскрыл подробности драки с мужем Блиновской

Водитель московского такси заявил РИА Новости, что нанес два удара, отвечая на агрессивное поведение супруга "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея. РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T12:42:00+03:00

2025-08-21T12:42:00+03:00

2025-08-21T12:42:00+03:00

елена блиновская

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036687514_8:0:1272:711_1920x0_80_0_0_cef4f04244eb8b5d2e9e6f21e6ed2c5e.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Водитель московского такси заявил РИА Новости, что нанес два удара, отвечая на агрессивное поведение супруга "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея. По словам таксиста Сергея, он на авто столкнулся с мотоциклом Блиновского, когда заворачивал во двор. "Мотоциклист пытался меня обогнать справа, нарушая правила. Ну, я не успел затормозить, а он снес мне зеркало и врезался в забор", - добавил Сергей. Он добавил, что после ДТП Блиновский побежал к нему, начал махать руками и ругаться. "После этого я вышел из машины, чтобы осмотреть машину. Он (Блиновский - ред.) пошел к своему мотоциклу, снял шлем и пошел на меня, пытаясь меня, наверное, как-то ударить. Я пытался избежать драки, отходил, пытался его словами остановить... Он не останавливался... Я его, естественно, ударил один раз. Он пытался меня ударить… не остановился, продолжал наступление. Потом я его еще раз ударил. После этого он остановился", - рассказал Сергей. Блиновский, у которого подбит глаз, а из-под шапки видна местами окровавленная белая повязка, сообщил РИА Новости, что у него все хорошо и госпитализация ему не нужна. Позже он на мотоцикле покинул место ДТП.

https://ria.ru/20250821/blinovskaja-2036680497.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

елена блиновская, происшествия