Водитель такси раскрыл подробности драки с мужем Блиновской
21.08.2025
Водитель такси раскрыл подробности драки с мужем Блиновской
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Водитель московского такси заявил РИА Новости, что нанес два удара, отвечая на агрессивное поведение супруга "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея. По словам таксиста Сергея, он на авто столкнулся с мотоциклом Блиновского, когда заворачивал во двор. "Мотоциклист пытался меня обогнать справа, нарушая правила. Ну, я не успел затормозить, а он снес мне зеркало и врезался в забор", - добавил Сергей. Он добавил, что после ДТП Блиновский побежал к нему, начал махать руками и ругаться. "После этого я вышел из машины, чтобы осмотреть машину. Он (Блиновский - ред.) пошел к своему мотоциклу, снял шлем и пошел на меня, пытаясь меня, наверное, как-то ударить. Я пытался избежать драки, отходил, пытался его словами остановить... Он не останавливался... Я его, естественно, ударил один раз. Он пытался меня ударить… не остановился, продолжал наступление. Потом я его еще раз ударил. После этого он остановился", - рассказал Сергей. Блиновский, у которого подбит глаз, а из-под шапки видна местами окровавленная белая повязка, сообщил РИА Новости, что у него все хорошо и госпитализация ему не нужна. Позже он на мотоцикле покинул место ДТП.
Водитель такси раскрыл подробности драки с мужем Блиновской

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Водитель московского такси заявил РИА Новости, что нанес два удара, отвечая на агрессивное поведение супруга "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея.
По словам таксиста Сергея, он на авто столкнулся с мотоциклом Блиновского, когда заворачивал во двор.
"Мотоциклист пытался меня обогнать справа, нарушая правила. Ну, я не успел затормозить, а он снес мне зеркало и врезался в забор", - добавил Сергей.
Он добавил, что после ДТП Блиновский побежал к нему, начал махать руками и ругаться.
"После этого я вышел из машины, чтобы осмотреть машину. Он (Блиновский - ред.) пошел к своему мотоциклу, снял шлем и пошел на меня, пытаясь меня, наверное, как-то ударить. Я пытался избежать драки, отходил, пытался его словами остановить... Он не останавливался... Я его, естественно, ударил один раз. Он пытался меня ударить… не остановился, продолжал наступление. Потом я его еще раз ударил. После этого он остановился", - рассказал Сергей.
Блиновский, у которого подбит глаз, а из-под шапки видна местами окровавленная белая повязка, сообщил РИА Новости, что у него все хорошо и госпитализация ему не нужна. Позже он на мотоцикле покинул место ДТП.
Муж Елены Блиновской подрался с таксистом
