Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Север" увеличила дальность работы наземных роботов - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/svo-2036723958.html
Группировка "Север" увеличила дальность работы наземных роботов
Группировка "Север" увеличила дальность работы наземных роботов - РИА Новости, 21.08.2025
Группировка "Север" увеличила дальность работы наземных роботов
Командование группировки "Север" доложило министру обороны Андрею Белоусову об успешной работе по увеличению дальности работы наземных роботов за счёт... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T14:23:00+03:00
2025-08-21T14:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701274_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_57d04af79077c3ca6ed86c4423466b0c.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Командование группировки "Север" доложило министру обороны Андрею Белоусову об успешной работе по увеличению дальности работы наземных роботов за счёт дрона-ретранслятора, сообщает в четверг Минобороны РФ. Министр обороны проинспектировал в этот день группировку. "Андрею Белоусову доложили, что роботизированный комплекс, разработанный личным составом инженерной бригады, обеспечивает установку противотанковых мин перед передним краем обороны наших подразделений, а также в тыловых районах противника. Кроме того, благодаря использованию ретранслятора с беспилотного летательного аппарата дальность работы наземных робототехнических комплексов для доставки материально-технических средств, провизии и воды увеличена до 15 километров", - говорится в сообщении. На командном пункте Белоусову были доложены особенности применения отечественных разработок беспилотных летательных аппаратов для эффективного поражения живой силы и военной техники с применением разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов. В том числе, были представлены беспилотные летательные аппараты, способные обеспечивать дистанционное минирование местности, а также уничтожать бронеобъекты и фортификационные сооружения противника. Главе российского военного ведомства представили наземные роботизированные комплексы, используемые для поражения бронетехники и хорошо укрепленных опорных пунктов противника, а также доставки военнослужащим группировки материально-технических средств на передовые позиции. Министр осмотрел основные средства противодействия беспилотным летательным аппаратам противника, которые военнослужащие группировки дорабатывают с учетом опыта применения в зоне СВО и результативно применяют в ходе решения боевых задач на линии боевого соприкосновения. Белоусов поблагодарил командиров подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды.
https://ria.ru/20250821/yug-2036680938.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701274_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_e8119bd65cfe2c82ee6c8524bd084ef2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Общество
Группировка "Север" увеличила дальность работы наземных роботов

Группировка "Север" увеличила дальность наземных роботов за счет ретранслятора

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Командование группировки "Север" доложило министру обороны Андрею Белоусову об успешной работе по увеличению дальности работы наземных роботов за счёт дрона-ретранслятора, сообщает в четверг Минобороны РФ.
Министр обороны проинспектировал в этот день группировку.
"Андрею Белоусову доложили, что роботизированный комплекс, разработанный личным составом инженерной бригады, обеспечивает установку противотанковых мин перед передним краем обороны наших подразделений, а также в тыловых районах противника. Кроме того, благодаря использованию ретранслятора с беспилотного летательного аппарата дальность работы наземных робототехнических комплексов для доставки материально-технических средств, провизии и воды увеличена до 15 километров", - говорится в сообщении.
На командном пункте Белоусову были доложены особенности применения отечественных разработок беспилотных летательных аппаратов для эффективного поражения живой силы и военной техники с применением разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов. В том числе, были представлены беспилотные летательные аппараты, способные обеспечивать дистанционное минирование местности, а также уничтожать бронеобъекты и фортификационные сооружения противника.
Главе российского военного ведомства представили наземные роботизированные комплексы, используемые для поражения бронетехники и хорошо укрепленных опорных пунктов противника, а также доставки военнослужащим группировки материально-технических средств на передовые позиции.
Министр осмотрел основные средства противодействия беспилотным летательным аппаратам противника, которые военнослужащие группировки дорабатывают с учетом опыта применения в зоне СВО и результативно применяют в ходе решения боевых задач на линии боевого соприкосновения.
Белоусов поблагодарил командиров подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Минобороны рассказало о потерях в зоне ответственности группировки "Юг"
Вчера, 12:11
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала